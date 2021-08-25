أسعار تعريفة أوبر الجديدة وموعد تطبيقها

بعد زيادتها رسميا

أكد أحمد خليل مدير عام شركة أوبر في مصر أن زيادة تعريفة أوبر تم تطبيقها منذ يوم بتاريخ 24 أغسطس، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو دعم أرباح السائقين والحفاظ على سبل عيشهم.

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‏وأكد في تصريح خاص لصدى البلد: نحن لا نزال ملتزمين بتسهيل حلول تنقل يُعتمد عليها، التي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر".

وجاء نص البيان كالتالي:

في ضوء الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 23 يوليو، وبعد دراسة مستفيضة لتأثيرها، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة في القاهرة بهدف رئيسي وهو دعم أرباح السائقين والحفاظ على سبل عيشهم. نحن لا نزال ملتزمين بتسهيل حلول تنقل يُعتمد عليها، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر".