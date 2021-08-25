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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تعرف على الحفلات الغنائية بالساحل الشمالى.. سبب رفض أنغام بطولة فيلم .. وغضب أهل الفن من محافظ القاهرة

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية منها إجمالي إيرادات السينما وغضب أهل الفن من قرار محافظ القاهرة حول أسعار التصوير الخارجي، وسبب رفض أنغام بطولة فيلم عن العشق والهوى. 

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي ينصح جمهوره بتحميل أغنيته الجديدة قبل الحذف.. فيديو

نشر الفنان محمد الشربوني فيديو على حسابه بتطبيق إنستجرام، يعلن فيه عن طرح أغنيته الجديدة "ايه اللذاذة دي" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب

تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام.. العارف فى الصدارة وهنيدى يتفوق على كريم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة شرسة بين 5 أفلام  للفوز بكعكة الإيرادات، خاصة بعد زيادة نسبة حضور الجمهور في السينمات إلى 70%.

ونرصد في هذا التقرير، ما حققته الأفلام حتى الآن من إيرادات حسب تصريح الموزع السينمائي محمود الدفراوي،  بعد أن قررت دور العرض رفع فيلم “ديدو” الذى حقق إيرادات ضعيفة فى الفترة الماضية وكما رفع فيلم “أحمد نوتردام”

غضب عام .. أهل الفن يرفعون حالة الطوارئ بعد قرار محافظ القاهرة

رفع أهل الفن حالة الطوارئ اليوم “الأربعاء”؛ حيث يتم عقد عدد من الاجتماعات سواء فى غرفة صناعة السينما أو نقابة المهن السينمائية واتحاد النقابات الفنية من اجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بقرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بشأن زيادة نسبة التصوير من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه. 

منى زكي: والدي حاول منعي من التمثيل وأجهز لحفل زفاف في ذكرى زواجي العشرين

تحدثت الفنانة منى زكي عن تفاصيل مشوارها الفني والتمثيلي بداية من صغرها وتجاربها على مسرح المدرسة مرورا بمشاركتها في فرقة الفنان محمد صبحي وأعمالها السينمائية، وذلك في الجزء الثاني من لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في بداية الموسم الجديد من برنامج صاحبة السعادة. 

رجل يقاضي فرقة غنائية شهيرة لوضع صورته رضيعا على غلاف أشهر ألبوماتها

رفع رجل يبلغ من العمر 30 عاما دعوى قضائية ضد فرقة الروك الموسيقية الشهيرة "نيرفانا"، متهمها باستغلال صورته وهو رضيعا والتسبب في معاناته مدى الحياة. 

سبب اعتذار أنغام عن بطولة فيلم «عن العشق والهوى» | فيديو

كشفت الفنانة منى زكي مفاجأة تُعلن لأول مرة عن فيلمها "عن العشق والهوى" الذي قامت ببطولته مع عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا ومنى شلبي وبشرى. 

عبء كبير.. رئيس شعبة الإنتاج : شركات الإنتاج تعاني من زيادة أسعار التصوير بالشوارع

أكد المنتج الفني أشرف عبد المعبود  رئيس شعبة الإنتاج بنقابة المهن السينمائية ، ان شركات الإنتاج قامت برفع خطابات الى مسعد فودة نقيب المهن السينمائية بعد زيادة أسعار التصوير فى شوارع محافظة القاهرة ، تمهيداً الى رفعها الى وزير التنمية المحلية  .

أبرزهم منير وحماقى وروبى وهيفاء.. تعرف على الحفلات الغنائية بالساحل الشمالى

يستعد عدد من المطربين خلال الاسبوع الحالى الى أحياء مجموعة من الحفلات فى منطقة الساحل الشمالى ، وفى السطورالتالية نرصد أبرز تلك الحفلات.

ايرادات أنغام محمد الشرنوبي منى زكى التصوير في الشوارع محافظ القاهرة

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