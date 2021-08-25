نشرة الفن.. تعرف على الحفلات الغنائية بالساحل الشمالى.. سبب رفض أنغام بطولة فيلم .. وغضب أهل الفن من محافظ القاهرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية منها إجمالي إيرادات السينما وغضب أهل الفن من قرار محافظ القاهرة حول أسعار التصوير الخارجي، وسبب رفض أنغام بطولة فيلم عن العشق والهوى.

نشر الفنان محمد الشربوني فيديو على حسابه بتطبيق إنستجرام، يعلن فيه عن طرح أغنيته الجديدة "ايه اللذاذة دي" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب

تشهد دور العرض السينمائي منافسة شرسة بين 5 أفلام للفوز بكعكة الإيرادات، خاصة بعد زيادة نسبة حضور الجمهور في السينمات إلى 70%.

ونرصد في هذا التقرير، ما حققته الأفلام حتى الآن من إيرادات حسب تصريح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، بعد أن قررت دور العرض رفع فيلم “ديدو” الذى حقق إيرادات ضعيفة فى الفترة الماضية وكما رفع فيلم “أحمد نوتردام”

رفع أهل الفن حالة الطوارئ اليوم “الأربعاء”؛ حيث يتم عقد عدد من الاجتماعات سواء فى غرفة صناعة السينما أو نقابة المهن السينمائية واتحاد النقابات الفنية من اجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بقرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بشأن زيادة نسبة التصوير من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

تحدثت الفنانة منى زكي عن تفاصيل مشوارها الفني والتمثيلي بداية من صغرها وتجاربها على مسرح المدرسة مرورا بمشاركتها في فرقة الفنان محمد صبحي وأعمالها السينمائية، وذلك في الجزء الثاني من لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في بداية الموسم الجديد من برنامج صاحبة السعادة.

رفع رجل يبلغ من العمر 30 عاما دعوى قضائية ضد فرقة الروك الموسيقية الشهيرة "نيرفانا"، متهمها باستغلال صورته وهو رضيعا والتسبب في معاناته مدى الحياة.

كشفت الفنانة منى زكي مفاجأة تُعلن لأول مرة عن فيلمها "عن العشق والهوى" الذي قامت ببطولته مع عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا ومنى شلبي وبشرى.

أكد المنتج الفني أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج بنقابة المهن السينمائية ، ان شركات الإنتاج قامت برفع خطابات الى مسعد فودة نقيب المهن السينمائية بعد زيادة أسعار التصوير فى شوارع محافظة القاهرة ، تمهيداً الى رفعها الى وزير التنمية المحلية .

يستعد عدد من المطربين خلال الاسبوع الحالى الى أحياء مجموعة من الحفلات فى منطقة الساحل الشمالى ، وفى السطورالتالية نرصد أبرز تلك الحفلات.