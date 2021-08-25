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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم ملك المغرب لحل أزمة ليبيا والانتخابات.. أبرز تصريحات بوريطة بشأن الوضع الليبي

صدى البلد

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على دعم بلاده الكبير لليبيا ولشعب الليبي لإيجاد حل للأزمة الليبية باعتبار ليبيا ركنا مهما في معادلة أمن واستقرار المنطقة والمغرب، مشددا على دعم بلاده للشرعية في ليبيا.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.

 

ويرصد صدى البلد أبرز ما جاء في تصريحات بوريطة: 

- ملك المغرب يدعم المسار السياسي في ليبيا وكل المجهودات الليبية 

 

- المغرب يدعم المسار السياسي الليبي وسيسعي  لإيجاد الحلول لنواياه الصادقة لحل الأزمة الليبية.

 

- الوضع الحالي في ليبيا يواجه صعوبات وتحديات كبيرة منها تحديات أمنية وعسكرية. 

 

- الدعم المغربي يهدف لأمن المنطقة المغاربية  وليس لتدخل  او لخدمة أي أجندة. 

 

- المغرب واثق أن الشعب الليبي لديه القدرة على تجاوز الأزمات. 

 

- الانتخابات استحقاق مهم لحسم الوضع في ليبيا .. وحسم الشرعية بيد الشعب الليبي. 

 

- العراقيل يمكن تجاوزها بالحوار الهاديء وتغليب مصلحة ليبيا على مصلحة الجميع. 

 

- هناك لقاءات ستتم لتقريب وجهات النظر حتي يتم تجاوز هذه الصعوبات التي تعرقل العملية الانتخابية في ليبيا 

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