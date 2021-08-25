للمرة الثالثة.. محطة معالجة المطرية تجدد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة

للمرة الثالثة بدون ملاحظات

حصلت محطة معالجة صرف صحي المطرية، على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثالثة بدون ملاحظات، وذلك في إنجاز جديد يضاف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويذكر أن المحطة تعمل بطاقة 40000 متر٣/يوم، تحت إشراف المهندس أحمد عبد الفتاح القطب، مدير المحطة.

ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛ لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

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