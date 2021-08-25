عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسنة سقطت من شرفة منزلها بالشرقية

صدى البلد

لقيت سيدة مسنة مصرعها عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني بمسكنها بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بمصرع سيدة عقب سقوطها من شرفة منزلها بشارع ماكينة الطمبولي، دائرة مركز شرطة الإبراهيمية.

سكان شارع 23 يوليو فى الشرقية يستغيثون من الباعة الجائلون

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع " أرزاق" 61 سنة، مُدرسة بالمعاش، عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني نتيجة اختلال توازنها وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الشرقية النيابة العامة سيدة جثة الأجهزة الامنية الأمن تحرير

ترشيحاتنا

كيف تفاعل العالم مع قرار الجزائر بقطع علاقاتها مع المغرب؟

مصر مركز لتصنيع لقاح كورونا.. تفاصيل

إلغاء قرار زيادة رسوم التصوير داخل أحياء القاهرة.. تفاصيل

الرئيس السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة بمشروع "مستقبل مصر"

وزيري يحسم الجدل: قصر أندراوس بالأقصر "مش آثار" .. فيديو

نداء عاجل من الرئيس الأمريكي إلى الشعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائمة منتخب مصر.. البدري يستثني شكري وعادل من قاعدة الوجوه الجديدة بتصفيات المونديال

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في العالم

السجيني: قانون السايس لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية ولا إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ