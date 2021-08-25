مصرع مسنة سقطت من شرفة منزلها بالشرقية

لقيت سيدة مسنة مصرعها عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني بمسكنها بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بمصرع سيدة عقب سقوطها من شرفة منزلها بشارع ماكينة الطمبولي، دائرة مركز شرطة الإبراهيمية.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع " أرزاق" 61 سنة، مُدرسة بالمعاش، عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني نتيجة اختلال توازنها وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.