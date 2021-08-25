تسلا تستحوذ على 79% من سوق السيارات الكهربائية

تشهد علامة تسلا موتورز رواجًا غير مسبوق في الفترة الحالية، بعد أن تضاعفت مبيعات مركباتها الكهربائية خلال النصف الأول من العام الجاري داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقًا لموقع "إليكتريك"، تتصدر "تسلا" زمام الأمور في السوق الأمريكي، وعلى الرغم من أن الحصة السوقية لمبيعات السيارات الكهربائية لا يزال يمثل 2.5% فقط من إجمالي سوق السيارات، إلا أن تسلا هيمنت على قطاع المركبات الكهربائية، وأصبحت بمثابة الشركة الأم لها داخل الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تقل سيطرة تسلا في الأسواق الأمريكية مع ظهور المزيد من المركبات الكهربائية والشركات المنافسة، التي بدورها ستنعش المنافسة والاقتصاد الأمريكي، ولكن في الوقت الحالي لا يزال سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير على تسلا.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2020 استحوذت سيارات تسلا على 79٪ من السيارات الكهربائية الجديدة المشتراة والمسجلة في الولايات المتحدة، وخلال تلك السنة، قادت شركة صناعة السيارات الرائدة زيادة بنسبة 11٪ في مبيعات السيارات الكهربائية في السوق، رغم الانخفاض الحاد في مبيعات السيارات بسبب جائحة كوفيد 19، التي أثرت على سلاسل التوريد والأسواق العالمية والقدرة الشرائية.

وحصل الموقع على بيانات تسجيل جديدة من شركة الاستشارات الاستثمارية Experian ، للنصف الأول من عام 2021، التي أظهرت أن مبيعات السيارات الكهربائية وصلت إلى 214،111 وحدة في الولايات المتحدة مقابل 98،351 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق عليه أي 2020، بنسبة 117٪.

ولا تزال تسلا تهيمن على السوق بحوالي 66٪ من سوق السيارات الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة، فيما تأتي جنرال موتورز في المرتبة الثانية بنسبة 9.6 ٪ من السوق بفضل Chevy Bolt ، وفورد في المركز الثالث بنسبة 5.2 ٪ بفضل Mustang Mach-E.

وذكر تقرير Experian ، أنه مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام في الولايات المتحدة بناءً على بيانات التسجيل، فإنها لا تزال تمثل 2.5٪ فقط من سوق السيارات في الولايات المتحدة، فيما بلغت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 64٪ من الحصة السوقية في النرويج مؤخرًا.