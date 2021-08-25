فرج عامر: تدشين حملة "شجع ناديك" لتعزيز الانتماء لـ سموحة

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن إطلاق حملة اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم بعنوان "شجع ناديك .. شجع سموحة" لتعزيز الانتماء لنادى سموحة.

وأضاف المهندس فرج عامر، أن نادى سموحه يشهد طفرة فى الإنجازات التى يشهد بها شخصيات عالمية ومصرية خلال السنوات الماضية على مستوى الإنشاءات والتنمية والمشروعات والميزانية والامكانيات الحديثة والملاعب وحمامات السباحة.

واكد أن التطور الذى طرأ على النادي لم يحدث فى تاريخ أي نادى من قبل، موضحا أن كافة الافكار التى تم تنفيذها على ارض الواقع كانت اقتراحات من الشباب وأعضاء النادى واعضاء مجلس الإدارة وتم مناقشتها وتنفيذها، طالما تخدم المصلحة العامة للنادى وأعضاؤه الكرام.

وفي سياق آخر أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن إقامة صالة جديدة للجودو ضمن خطة النادى الطموحة للتطوير.

كما أعلن "عامر" عن أنه قرر اطلق إسم البطل الأوليمبي الكابتن محمد رشوان أسطورة الجودو في مصر والعالم علي الصالة الجديدة تقديرا لما قدمه للنادى والرياضة المصرية .

وقال فرج عامر: الكابتن رشوان بطل تاريخي وأسطورة رياضية وصل لأعلي المستويات بعد حصوله علي فضية أولمبياد لوس انجلوس.