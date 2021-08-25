عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: تدشين حملة "شجع ناديك" لتعزيز الانتماء لـ سموحة

فرج عامر
فرج عامر

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن إطلاق حملة اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم بعنوان "شجع ناديك .. شجع سموحة" لتعزيز الانتماء لنادى سموحة.

وأضاف المهندس فرج عامر، أن نادى سموحه يشهد طفرة فى الإنجازات التى يشهد بها شخصيات عالمية ومصرية خلال السنوات الماضية على مستوى الإنشاءات والتنمية والمشروعات والميزانية والامكانيات الحديثة والملاعب وحمامات السباحة.

واكد أن التطور الذى طرأ على النادي لم يحدث فى تاريخ أي نادى من قبل، موضحا أن كافة الافكار التى تم تنفيذها على ارض الواقع كانت اقتراحات من الشباب وأعضاء النادى واعضاء مجلس الإدارة وتم مناقشتها وتنفيذها، طالما تخدم المصلحة العامة للنادى وأعضاؤه الكرام.

وفي سياق آخر أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن إقامة صالة جديدة للجودو ضمن خطة النادى الطموحة للتطوير.

كما أعلن "عامر" عن أنه قرر اطلق إسم البطل الأوليمبي الكابتن محمد رشوان أسطورة الجودو في مصر والعالم علي الصالة الجديدة تقديرا لما قدمه للنادى والرياضة المصرية .

وقال فرج عامر: الكابتن رشوان بطل تاريخي وأسطورة رياضية وصل لأعلي المستويات بعد حصوله علي فضية أولمبياد لوس انجلوس.

موضوعات متعلقة

بفرمان البدري .. رمضان صبحى يقود بيراميدز أمام مصر للمقاصة اليوم

سموحة يهنئ الزمالك بالتتويج بطلا للدوري.. شاهد

ترشيحاتنا

إسرائيل تبيع تسلا بأعلى سعر عالميا.. ما السر؟

النني يقود تشكيل أرسنال أمام وست بروميتش في كأس الرابطة

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

الإمارات تعلن موقفها من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

خالد الجندي: العقيدة اختيار العبد والله وحده يحاسب عليها .. فيديو

حادث وسرقة وعملية جراحية.. تفاصيل 6 أيام صعبة في حياة عفاف مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ