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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عروس المتوسط.. أحمد موسى يخصص حلقة اليوم للحديث من قلب الإسكندرية

أحمد موسي فى الإسكندرية
أحمد موسي فى الإسكندرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم ستكون مخصصة للحديث عن محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه ذهب للإسكندرية وتجول فى الشوارع و أهم الميادين.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تحرك فى الأماكن التجارية، ومحطة مصر.


ووجه التحية لـ أهالى الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى كان فى استضافتهم. 


وأشار إلى أن الوزير تحدث عن مشكلات المبانى، وأن هناك حوالى 130 ألف مخالفة بناء، وكيف ستتعامل المحافظة مع تلك المشكلات.


وتابع أحمد موسى، أنه تجول فى الحر، وفى اتوبيس مكشوف، والجميع كان فى حالة فرح شديد.
 

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