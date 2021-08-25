تعرف على خطة صحة دمياط لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لاستكمال عمل القوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بعدد من المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفي إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن محاور خطة اليومين القادمين الخميس والجمعة ٢٧،٢٦ أغسطس ٢٠٢١وفقاً لما هو موضوع بالجدول الآتى .

وتابع أن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

وناشد المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة.. كما سيتم تطعيم المواطنين الذين لم يحصلوا على موعد محدد فى المراكز الثابتة بالمحافظة ويستثنى من ذلك المواطنين الراغبين فى السفر حيث أنه تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.

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