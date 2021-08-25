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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية: ميدان محطة مصر سيكون مكانا لـ جذب السياحة بعد التطوير

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك تطويرا كبيرا يتم فى محطة مصر، وأن جهاز الخدمة الوطنية قام بوضع كاميرات تعتبر الأفضل على مستوى العالم، لمراقبة ما يدخل ويخرج من السوق، الذى سيتم إنشاؤه فى محطة مصر.


وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أنه لن يجرؤ توك توك أو سيارة أن يخالف بعد تطوير ميدان محطة مصر. 


ولفت إلى أنه بعد تطوير ميدان محطة مصر سيكون مكانا لـ جذب السياحة، وسيتم القضاء على الباعة الجائلين فى الميدان.


وأشار إلى أن الجميع يعمل من أجل أن يشعر المواطن بالاختلاف الكبير الذى يتم فى المحافظة.

 


 

وقد قال الإعلامي أحمد موسى، إن شواطئ محافظة الإسكندرية الأجمل في العالم، مضيفا أن الشواطئ العام الحالي كاملة العدد ومختلفة عن الأعوام السابقة وخاصة العام الماضي.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن محافظة اسكندرية للجميع وللغني والفقير والجميع يأتي لها ليقضي فيها أيام رائعة ليلا ونهارا، مستدركا أن حالة الجو في غاية الروعة في محافظة الإسكندرية.


وأكد  الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تتعامل مع أزمة المباني المرتفعة بشكل غير مخطط، مشيرا إلى ان هناك تطوير كبير في الإسكندرية.


وتابع  الإعلامي أحمد موسى، أن لأول مرة سيتم عمل مترو أنفاق ويكلف 2 مليار يورو، لافتا إلى ان المشروعات في الإسكندرية ستبهر كل الشعب المصري، ومنظومة نقل حديث يتم تنفيذه في الإسكندرية.

 

 

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