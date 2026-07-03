بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام أيام الأسبوع على ارتفاع

أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الجمعة/، على وقع ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 0,96%، ليستقر بذلك عند 18.474,84 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 1,2 % إلى 1.358,42 نقطة، فيما حقق MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,01 % إلى 1.316,9 نقطة.

أما "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، فتراجع بنسبة 0,26 % إلى 1.839,82 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو 15"، على ارتفاع بنسبة 1,19 %إلى 17.722,95 نقطة، ومؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو آل - ليكيد" على بنسبة 1,04 % إلى 15.948,29 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أكثر من 226,7 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 1.057,7 مليار درهم.