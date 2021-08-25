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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يسحق مصر للمقاصة 4-0 فى الشوط الأول بـ الدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم بيراميدز علي مصر للمقاصة بأربعة أهداف دون رد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ33 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 3 عن طريق إبراهيم عادل بعد خطأ فادح من حارس مصر للمقاصة في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله محمود صابر ونجح في استخلاص الكرة ومررها بشكل بيني بإتجاه إبراهيم عادل المنفرد تماما بالمرمى من داخل منطقة الجزاء والذي سددها بشكل رائع داخل الشباك.

 

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 15 عن طريق محمود ناصر، بعد خطأ كبير من الخط الدفاعي لمصر للمقاصة مع سوء تفاهم واضح مع الحارس محمود حمدي نتج عنه ارتباك داخل منطقة الجزاء أدى إلى وصول الكرة لأقدام محمود صابر الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك الخالية.

 

ونجح بيراميدز فى إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 38 عن طريق إسلام عيسي ، بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمود صابر بإتجاه إسلام عيسى المنطلق بشكل ذكي داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي مصر للمقاصة والذي سدد الكرة بشكل مباشر داخل الحارس محمود حمدي.

وتمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 39 عن طريق إبراهيم عادل ، بعد هجمة منظمة من لاعبي بيراميدز بمجموعة من التمريرات القصيرة على حدود منطقة الجزاء أنهاها محمود صابر بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء استقبلها زميله إبراهيم عادل من أمام المرمى بلمسة سحرية بكعب القدم خدعت الحارس محمود حمدي وسكنت الشباك.

 

وجاءت ركلة ركنية أولى لمصر للمقاصة على يسار مرمى بيراميدز، نفذها أحمد متعب بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أسامة العزب بتسديدة ضعيفة وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس المهدي سليمان في الدقيقة 11 .

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - إسلام عيسى

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - رمضان صبحي - أحمد سامي - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس

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