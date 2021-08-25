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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية: التغيرات المناخية وراء تغير لون البحر لـ الأخضر.. فيديو

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف و الإعلامى أحمد موسى

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منع التوك توك من السير في الشوارع الرئيسية والكورنيش.


وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن «مسموح للتوك توك بالسير في الشوارع الفرعية لخدمة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي للأسر»، مشيرا إلى وجود 11 ألف توك توك يعملون بشكل قانوني في المحافظة.


وأكد أن مدينة العلمين لم تؤثر على السياحة في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المدينة عانت خلال الفترة الماضية من البناء العشوائي، مشددا على أنه من المقرر إلغاء العقود القديمة للشواطئ وتحديد أسعار جديدة.


وحول ما يتردد بشأن تغير لون مياه البحر للأخضر قال «المتخصصون أكدوا أنها بسبب التغيرات المناخية، وليست لها علاقة بالصرف الصحي»، مشيرا إلى أن واقعة المياه الخضراء ليست تلوثا واستمرت 3 أيام فقط في شاطئ واحد. 


 

 

 

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