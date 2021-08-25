صحة كفر الشيخ: تطعيم 207 آلاف موظف من العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، عن تلقي العاملين بالمصالح الحكومية والهيئات، والجهود التي تبذلها مديرية الصحة، والفرق الطبية، مشدداً على تلقي جميع العاملين لقاح كورونا.



صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة إنه في ضوء خطة الدولة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، فقد بدأ التطعيم خلال هذا الأسبوع بالهيئات المختلفة من خلال فرق التطعيم المتنقلة، 206ألف و 865 موظفاً وموظفة.



وأضافت سلام، بدء التطعيم بكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، مرورا بنادي القضاة بكفر الشيخ ودسوق ووصولاً بالتربية والتعليم وشركة المياه، وبلغ عدد الحاصلين على اللقاح بمحافظة كفر الشيخ 206 ألف و 865 موظفاً وموظفة، منهم 11254 تلقوا لقاح جونسون، و95977 تلقوا لقاح أسترازينيكا، و57867، تلقوا لقاح سينوفارم، و 41767 l مواطناً تلقوا لقاح.



وقالت سلام، مراكز التطعيم الثابتة 12 مركزاً، مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوه المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، والمركز الطبي بكفر الشيخ، ومستشفى سيدي غازي المركزي، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبي بالحامول، ومستشفى برج البرلس المركزي، والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ، ومستشفى العبور بكفر الشيخ.



وأكدت سلام، أما مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين 10 مراكز، مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة فوه، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبي بالحامول، والمركز الطبي ببلطيم، إضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ بجوار الجمعية الشرعية.