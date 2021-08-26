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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثانية على الثانوية الأزهرية: لقاء الشيخ أسامة الأزهري حلم تحقق

أسامة الأزهري والطالبة
أسامة الأزهري والطالبة علياء

استضاف الإعلامي رامي رضوان، الطالبة علياء ياسر الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين، والتي تمنت لقاء الشيخ أسامة الأزهري، وجمع رضوان الشيخ أسامة الأزهري بالطالبة علياء ياسر على الهواء .

 

ومن جانبها قالت الطالبة علياء ياسر الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين، :"  عندما علمت بان الشيخ اسامة الازهري سيقوم بزيارتي  شعرت بسعادة كبيرة".

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وأضافت علياء ياسر:" لقاء الشيخ أسامة الأزهري كان أمنية  وحلم تحقق، ولم أتوقع زيارة الشيخ أسامة الأزهري لي"، مضيفة:" امي تعتبر الجندي الخفي في حياتي  خاصة في فترة تعبي وكانت تسهر معي في فترة الدراسة والمذاكرة ، ووالدي كان يدعمني بشكل مباشر ".

 

ومن جانبها قالت اميرة عبد السلام والدة الطالبة علياء:"  ابنتي كانت تطلع من الاوائل منذ الصف الأول الابتدائي وكنت متأكدة أن ابنتي ستكون من الأوائل في الثانوية ".

 

الثانوية علياء ياسر أسامة الأزهري رامي ضوان اخبار التوك شو

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