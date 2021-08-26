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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باراشوت يتسبب في حريق ضخم يلتهم محمية طبيعية في هذه البلد

الحريق
الحريق

يشهد العالم تغيرات مناخية غير مسبوقة حيث تتسبب في حرائق وفياضانات وذوبان للجليد في المناطق القطبية، يأتي ذلك بسبب العوامل الصناعية التي يفرط البشر في استخدامها بشكل يومي. 

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت السلطات في مدينة ساو باولو البرازيلية  أنّ منطاداً تسبّب باندلاع حريق ضخم في محميّة طبيعية تقع على مقربة من المدينة الضخمة، مشيرة إلى أنّ النيران أتت على أكثر من نصف مساحة المتنزّه قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها.

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وقالت حكومة ولاية ساو باولو إنّ منطاداً أشعل الحريق في بارك جوكري، المحمية الطبيعية الواقعة على بُعد حوالى 50 كلم من مدينة ساو باولو.


من جهتها، قالت فرق الإطفاء إنّ النيران أتت على حوالى 1200 هكتار من المساحات الخضراء قبل أن يتمكّن عناصر الإطفاء الذين شاركوا في مكافحة الحريق وبلغ عددهم حوالى مئة عنصر من إخماد النيران.


وطمأنت فرق الإطفاء إلى أنّ النيران لم تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الحيوانات التي يعجّ بها هذا المتنزّه وغالبيتها من الطيور والثدييات الصغيرة.


وتشهد ساو باولو على غرار ولايات أخرى تقع جنوب البلاد وجنوبها الشرقي فترة جفاف شديد.
وفي مثل هذا الوقت من السنة عادة ما يكون الطقس في ساو باولو شتوياً، لكنّ درجات الحرارة ارتفعت في المدينة هذه السنة إلى مستوى غير مسبوق ببلوغها 31 درجة مئوية، وهو رقم قياسي من المحتمل أن يتمّ تحطّمه مجدّداً موجة الحرّ هذا الأسبوع.

حرائق للجليد القطبية البشر العالم تغيرات مناخية

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