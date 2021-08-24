عالم روسي يحذر من كارثة عالمية ويضع خطة لعلاجها

حذر عالم المناخ الروسي، فلاديمير ريابوف، من تطورات ظاهرة الاحتباس الحراري على البشرية حيث سيرتفع مستوى سطح البحر بمقدار خمسة أمتار بعد 100 عام.

30% من الأراضي مهددة

وقال «ريابوف» في حديثه مع راديو «سبوتنيك في القرم» إنه إذا ارتفع مستوى سطح البحر بضعة أمتار، فسوف يغرق 30 % من الأراضي ذات كثافة سكانية عالية.

وأضاف خبير المناخ الروسي أن ذلك سيتطلب إجلاء عدد كبير من السكان، ونقل وسائل الإنتاج والمساكن.

وأوضح « فلاديمير» أنه تشير الحسابات الأولية إلى أن مستوى سطح البحر سيرتفع بصورة ملحوظة بحلول عام 2050.

ولفت أنه لن يكون من السهل التكيف مع التغيرات المناخية في العالم حتى إذا ارتفعت درجات الحرارة بضعة درجات.

كيف نتفادي الأزمة؟

وأكد أن هذه التنبؤات قد لا تتحقق، إذا تمكنت بلدان العالم من تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يساعد على إبطاء تفاقم الاحترار العالمي.

وأشار إلى أنه من خلال ذلك يمكن للبشرية تأجيل الارتفاع الحاد في مستوى سطح البحر 300 عام.

ونوه أنه من المستحيل وقف عملية الاحترار العالمي، لكن إبطاء هذه الظاهرة سيمنح البشرية الوقت للاستعداد للظروف الجديدة التي ستواجهها مستقبلًا.

الأرض في خطر

وأفاد تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن التغير المناخي والاحتباس الحراري سيؤديان إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات، والجفاف الذي يؤدي إلى اتساع رقعة الحرائق.

ووفقا لصحيفة «الجارديان البريطانية» فإن ارتفاع درجات الحرارة سيصاحبه تغيرات كبيرة في دورة المياه على كوكب الأرض، حيث ستصبح المناطق الممطرة بالفعل أكثر رطوبة، وستصبح المناطق القاحلة عرضة لمزيد من الجفاف.

وسيتكثف هطول الأمطار الغزيرة بنسبة 7٪ لكل درجة مئوية إضافية بسبب الاحتباس الحراري.

وقال البروفيسور مايك ميريديث، أحد المشاركين الرئيسيين في تقرير الهيئة، إنه "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بسبب الاحتباس الحراري، يمكن أن ينقل المزيد من الرطوبة".

وأضاف: «تبخر المياه أكثر في المناطق المدارية، وهطول أمطار أكثر كثافة في خطوط العرض العليا وبعض المناطق الاستوائية. وسيؤدي ذلك إلى زيادة تواتر هطول الأمطار في المناطق الرطبة بالفعل، وزيادة حدوث الفيضانات وشدتها».

وأضاف البروفيسور رالف تومي، المدير المشارك لمعهد جرانثام لتغير المناخ في إمبريال كوليدج لندن أنه عندما يصبح العالم الأكثر دفئا، فهذا يعني أن المزيد من المياه سوف تتبخر، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف، والماء في الغلاف الجوي سيزداد، وبالتالي ستزداد كمية المطر عندما تمطر.

وتعد التغييرات في هطول الأمطار الطبيعية على الكوكب من أكبر تأثيرات أزمة المناخ، ويحتوي التقرير التاريخي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي نشر الأسبوع الماضي، على أكثر من 200 صفحة حول هذه المسألة وحدها.