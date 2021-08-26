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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة رحيل جنش عن نادي الزمالك

جنش
جنش

أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ، اعتذر للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وبقية زملائه ، عما بدر منه قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.

 وغادر معسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بسبب رفضه الجلوس احتياطياً لزميله محمد أبو جبل .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

محمود جنش أحد قادة الزمالك ، وأخطأ واعتذر عن خطأه ، وهو أحد اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الفريق بلقب الدوري العام ، كما أنني تعجبت بكل ما يثار حول رغبة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون في رحيل الحارس ، وهو كلام عار تماماً من الصحة ، واللاعب مستمر مع الفريق الموسم المقبل بشكل طبيعي .

وفى سياق متصل حسم حسين السيد  الجدل حول ملف العائدين من الإعارة بنهاية الموسم الجاري .

وقال السيد : “الزمالك لديه أكبر عدد من اللاعبين المعارين هذا الموسم ، أكثر من عشرين لاعب ، وأوكد أن جميعهم سيعودون إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري ، ثم يحدد الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون احتياجاته سواء باستمرار أحدهم أو تجديد الإعارة ، وعلى رأسهم مصطفى فتحي و رزاق سيسيه و محمد صبحي” .

واختتم السيد : لم تحدث أي إتصالات بين مسئولي الزمالك و عبد الله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز ، ولكنني بشكل شخصي أتمنى رؤية اللاعب بالقميص الأبيض الموسم المقبل ، فهو لاعب كبير ويمكنه إحداث الفارق لأي نادِ .

حسين السيد نادي الزمالك محمود عبد الرحيم جنش باتريس كارتيرون مصطفى فتحي

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