حقيقة رحيل جنش عن نادي الزمالك

أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ، اعتذر للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وبقية زملائه ، عما بدر منه قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.

وغادر معسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بسبب رفضه الجلوس احتياطياً لزميله محمد أبو جبل .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

محمود جنش أحد قادة الزمالك ، وأخطأ واعتذر عن خطأه ، وهو أحد اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الفريق بلقب الدوري العام ، كما أنني تعجبت بكل ما يثار حول رغبة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون في رحيل الحارس ، وهو كلام عار تماماً من الصحة ، واللاعب مستمر مع الفريق الموسم المقبل بشكل طبيعي .

وفى سياق متصل حسم حسين السيد الجدل حول ملف العائدين من الإعارة بنهاية الموسم الجاري .

وقال السيد : “الزمالك لديه أكبر عدد من اللاعبين المعارين هذا الموسم ، أكثر من عشرين لاعب ، وأوكد أن جميعهم سيعودون إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري ، ثم يحدد الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون احتياجاته سواء باستمرار أحدهم أو تجديد الإعارة ، وعلى رأسهم مصطفى فتحي و رزاق سيسيه و محمد صبحي” .

واختتم السيد : لم تحدث أي إتصالات بين مسئولي الزمالك و عبد الله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز ، ولكنني بشكل شخصي أتمنى رؤية اللاعب بالقميص الأبيض الموسم المقبل ، فهو لاعب كبير ويمكنه إحداث الفارق لأي نادِ .