أخبار الفن.. بتعذب من غيرك.. رسالة مؤثرة من إيمى سمير غانم لـ والدتها.. ورنا سماحة تكشف حقيقة خلافها مع زوجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها :

كشفت الفنانة رنا سماحة عن حقيقة خلافها مع زوجها الفنان سامر أبو طالب من خلال رسالة مطولة عبر حسابها بموقع انستجرام.

وكتبت رنا سماحة :" trend عذرا ایها ال فلدي ما هو اغلى من كنوز العالم (( اتعلمت في بيت اهلي )) أن العلاقه بين الراجل والست أمانه مينفعش تطلع بره البيت".

وأضافت رنا سماحة:"خطيبتك مراتك طليقتك ايا كانالامانه دي ولاد الأصول بس الي بيعرفوا يصونوها ومیفشوش اسرارها ولاد الأصول بس الي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (( كبيره من الكبائر )) ولاد الأصول بس الي مبيخونوش الامانه ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثاليه".

شهد شهر اغسطس طرح عدد كبير من نجوم الغناء أجدد أغانيهم وكان اخرهم مصطفى كامل ،محمد الشرنوبى، مايا دياب ومحمود الليثى…

هيثم شاكر

طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغانيه ، والتي تحمل اسم " مش عادية " وذلك عبر قناته على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع الموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.

تقول كلمات الأغنية: "لا مش عادية جننتنى دى اللى طلعت عينيا.. مش مجاملة كاملة عاملة عاملة فيا.. قلبى دق جد لأ مش هزار.. لا مش هعدى.. طب هو فيه زى القمر ده فى البلد دى.. روح لف حتى بص لأ تحدى دى اللى كلمة منها بتجيبلى انهيار.. دى اللى خط أحمر كلامها يا ناس مجاب.. ضحكة منها بس تعمل 100 كتاب.. زوقها رقتها وثباتها هي فرحة في حد ذاتها.. لو تغيب الدنيا بيجيلى اكتئاب".

مايا دياب ومحمود الليثى

طرح كل من مايا دياب ومحمود الليثي الديو الغنائي " حطالي روج " وهي أول أغنيه يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا بالهجة المصرية.



" حطالي روج " أغنية ذات إيقاع مختلف تقدمه مايا لجمهورها، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي.

وجهت الفنانة ايمى سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام.

ونشرت إيمى صورة لوالدتها وعلقت عليها :" بحبك يا مامى وبتعذب من غيرك .. الحمدلله على كل شئ ربنا يرحمك يارب ".

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بجانب بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ونرصد فى السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن ..

إصابة الفنان علاء زينهم في حادث سيارة

تعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير بسيارته أمس الثلاثاء، أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء تصوير أحدث أعماله.

حققت أغنية "حته من قلبي" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا حيث حققت 33 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”

أغنية "حته من قلبي" كلمات : أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء : حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: علي فتح الله.