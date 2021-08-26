بتعذب من غيرك.. رسالة مؤثرة من إيمى سمير غانم لـ والدتها

وجهت الفنانة ايمى سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام.

ونشرت إيمى صورة لوالدتها وعلقت عليها :" بحبك يا مامى وبتعذب من غيرك .. الحمدلله على كل شئ ربنا يرحمك يارب ".

وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، يوم 7 اغسطس الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وكان قد تحدث الإعلامي رامى رضوان، عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال إن الفنانة الراحلة كانت تحمد الله، وكانت صابرة، وحصلت على جميع الأدوية المطلوبة ولكن توفاها الله.