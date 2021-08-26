بيرسي تاو وميكسيوني بالقاهرة قبل الإعلان عن الانضمام الرسمي للأهلي

يخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لكشف طبي اليوم بأحد المستشفيات المتخصصة بالقاهرة قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه للأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

كما يخضع أيضا لذات الفحص لويس ميكسيوني جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا اليوم.

ومن المقرر حال اجتياز الثنائي الكشف الطبي ، إعلان الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة عن ضم صفقتي بيرسي تاو وميكسيوني ويقدمهما لوسائل الإعلام ونفس الأمر لكريم فؤاد الظهير الأيمن الجديد الذي أتم مسئولي القلعة الحمراء الصفقة من نادي النجوم.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي قد نجح في ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي مقابل مليون و800 ألف يورو بنظام التقسيط وميكسيوني من سيمبا مقابل 800 ألف دولار بنظام التقسيط أيضاً.