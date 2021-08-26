قطع المياه عن قرية باسوس في القليوبية بسبب عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية قطع المياه بقرية باسوس - دائرة مركز القناطر الخيرية نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي بقرية باسوس قطر 700مم.



وقالت شركة مياه القليوبية انه تم الدفع بفريق من المهندسين والفنيين وجارى العمل على اصلاح العطل.



وأضافت الشركة انه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع ولحين عودة المياه مرة أخرى.



من ناحية أخرى اجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحى بقرى مركز طوخ وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة سير المشروعات الجارى تنفيذها.



وشمات الجولة تفقد مشروعات المعالجة والرفع الجاري تنفيذها بمدينة طوخ لدفع الأعمال بها وإزاله المعوقات وسرعه الانتهاء منها في المواعيد المحددة ، حيث بدأت نائب محافظ القليوبية جولتها بتفقد تنفيذ اعمال محطة معالجة ميت كنانة الرئيسية الجاري تنفيذ توسعاتها ، حيث سيتم تطوير طاقة الاستيعابية من 2000 م3 الي 11000 م3 ، كما تم إنشاء حوض كلور وحوض ترسيب باعتماد 50 مليون جنيه.



كما تفقدت مشروع محطة رفع عرب الرواشدة بميت كنانة بمساحة 600 م باعتماد 120 مليون جنية ، واستكملت " ريان " جولتها بتفقد أعمال خط الطرد بطول 200 م الجاري بحث معالجة التربة لتنفيذه بالاعتماد المخصص 2 مليون جنيه.



وكانت محافظة القليوبة قد اعلنت انه تقرر تأجيل الدعوة الموجهة لحضور صلاة الجمعة والتي كان من المقرر إقامتها بمسجد ناصر بمدينة بنها بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظين السابقين، وقيادات تنفيذية وشعبية والتي كان مقررا لها يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 إلى موعد لاحق نظرا لإصابة اللواء عبد الحميد الهجان بالفيروس.