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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النواب يحسم جدل فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

قال الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنهم تبنوا عقد لقاء مع الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، وممثلى تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن مناقشة قرار محافظة القاهرة الخاص بفرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية والتجارية بمحافظة القاهرة.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح “الخير يا مصر”، أن محافظة القاهرة أصدرت بيانا اليوم، الخميس، أعلنت فيه تجميد وإلغاء قرارها السابق بشأن فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية والتجارية بمحافظة القاهرة.
ولفت إلى أن القرار الذي أصدرته محافظة القاهرة قبل إلغائه وتجميده كان صدمة لرجال الإعلام، حيث كان يفرض رسوما بإجمالى ١٠٠ ألف جنيه لتصوير الأعمال التجارية والفنية، والذى أحدث بدوره حالة من الجدل لتنهى محافظة القاهرة هذا الأمر بإلغائها هذا القرار بعد اجتماعها مع ممثلى مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب.
يذكر أن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائي أو الدعائي لمدة يوم بأي من شوارع القاهرة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، وهو ما اعترض عليه السينمائيون، مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي.

بدورها، تواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق ممثليها النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، للتوصل إلى حل يحقق المصلحة العامة ولا يعيق مسيرة السينما والفن، وينهي الأزمة.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في بيان، إنه تم التوافق مع نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى، على وضع ضوابط للقيمة المادية حسب الأعمال التي سيتم تصويرها سواء كانت تجارية أو إعلانية أو فنية.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للواء خالد عبد العال على سعة صدره، وسرعة استجابته لما طرحته تنسيقية شباب الأحزاب ونقابة المهن التمثيلية.

 

 

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظة القاهرة محافظ القاهرة اشرف زكي مجلس الشيوخ

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