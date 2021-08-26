مد فترة عرض برنامج "سيرك جمال الحلو" حتى نهاية سبتمبر

بعد ماحققه برنامج سيرك "جمال الحلو العالمى" من نجاح كبير خلال شهرى يوليو وأغسطس، قررت إدارة السيرك مد فترة تقديم البرنامج حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، بدلا من منتصف شهر سبتمبر كما كان مقرر له، وذلك بمقره الجديد والوحيد بشارع المديرين بجوار نادي الشرطة وأمام نادى الجمارك بمدينة مرسى مطروح .

ويضم برنامج "سيرك جمال الحلو العالمى" أكثر من ١٥ فقرة فنية، من أروع وأخطر فقرات فنون السيرك، يقدمها كوكبة من الفنانين من ٦ دول من مصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، فى خيمة مفتوحة للهواء الطلق، حرصا على صحة الجمهور والعاملين بالسيرك، وإلتزاما بالإجراءات الإحترازية للحد من خطر فيروس كورونا .

ويقدم سيرك "جمال الحلو العالمى" يوميا حفلتين، الأولى ماتينيه وتبدأ فى الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ فى الحادية عشر والنصف مساء، مع تقديم خدمات مميزة للجمهور، يقدمها سيرك جمال الحلو العالمى لأول مرة هذا العام، فى ثوبه الجديد بمطروح .