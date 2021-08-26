الرجاء المغربي يكشف حقيقة حرمان 4 لاعبين من المشاركة أمام الأهلي |خاص

كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، حقيقة غياب 4 لاعبين من الفريق، عن مواجهة الأهلي، في كأس السوبر الإفريقي، بسبب عدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

كانت تقارير مغربية أكدت خلال الساعات الماضية، أن الرجاء سيفقد صفقاته الجديدة أمام الأهلي بسبب عدم قيدهم في القائمة الإفريقية، وهم :" مصطفى كوياتي - سامي هايين - جمال حركاس - عمر العمراني)، بسبب عدم قيدهم في قائمة الفريق.

وقال سعيد وهبي في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: اللاعب حركاس لم يوقع رسميا لنادي الرجاء حتى الآن، أما باقي اللاعبين، بالفعل لم يتم قيدهم في القائمة الإفريقية التي أغلقت 15 أغسطس الجاري".

وأضاف:" موعد بطولة السوبر الإفريقي لم يتحدد بعد، لست على علم بنظام البطولة، هل اللاعبين المسجلين في القائمة فقط يحق لهم المشاركة، أم يكون هناك استثناء بالنسبة للصفقات الجديدة".

وأشار:" عقب انتهاء الدور التمهيدي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، سيتم فتح باب القيد مجددا أمام جميع الأندية لتسجيل الصفقات الجديدة".

صفقات الأهلى الجديدة لن تشارك في مواجهة الرجاء بالسوبر الإفريقى

في سياق متصل، أكد الإعلامي أحمد شوبير، عن غياب صفقات الأهلي الجديدة عن مواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، بسبب إغلاق القيد.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: الكاف حرم الرجاء من مشاركة 4 لاعبين تعاقد معهم خلال الصيف الجاري أمام الأهلي في السوبر الإفريقي، بسبب إغلاق باب القيد".

وتابع شوبير:" الكاف أيضا سيحرم الأهلي أيضا من صفقاته الجديدة، بيرسي تاوم وميكيسوني وكريم فؤاد من المشاركة في لقاء الرجاء لنفس السبب".

يذكر أن الأهلي لم يعلن حتى الآن، عن صفقاته، في سوق الانتقالات الصيفية.