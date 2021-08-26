أخبار الفن| تعليق مثير لزوجة أحمد سعد.. محمد رمضان يحصل على الدكتوراة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها محمد رمضان يحصل على الدكتوراة من لبنان، تعليق مثير لزوجة أحمد سعد ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

تستعد الفنانة الشابة منة عرفة لإقامة حفل زفافها على الفنان محمود المهدى خلال الفترة القليلة المقبلة ،كما أعلن زوجها الفنان محمود المهدى عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا :"العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستى".

وكشفت سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدى فى تصريح خاص لـ صدى البلد عن سبب انفصالها عنه وهو اكتشافها زواجه عليها العام الماضى دون علمها من فتاة من خارج الوسط الفنى".

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي.

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: "شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي.

نشرت الفنانة منة فضالي، صورتين لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها داخل غرفتها لتتفاعل مع جمهورها ومحبيها في الصباح، كأول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية خلال اليومين الماضيين.

يأتي ذلك بعدما غادرت منة فضالي المستشفى أمس الأربعاء، بعد أن أجرت بها عملية جراحية، إذ كتبت عبر حسابها علي فيسبوك: «الحمد لله أنا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول .. شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا علي راسي ألف شكر .. شكرًا صديقي الدكتور محمود السيد».

كتبت مصممة الأزياء علياء بسيوني - زوجة الفنان أحمد سعد - منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثارت به جدل محبيها وأصدقائها.

ونشرت علياء بسيوني - زوجة أحمد سعد - صورة من صفحة تنتحل شخصيتها على فيسبوك، وطالبت أصدقائها بعمل حظر للصفحة، كاشفة أن من دشن الصفحة هي سيدة، ولكن لم تفصح عن اسمها، واكتفت بكتابة تعليق: «مصممة تتهزأ please report»، مشيرة بأيقونة الضحك في المنشور، لتثير الجدل حول هذه الشخصية التي تنتحل شخصيتها.

تحتفل الفنانة الشابة ريم سامى اليوم الخميس، بخطوبتها من رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالى، بحضور أفراد العائلة والدها د. سامى عبد العزيز ووالدتها د. صبورة السيد عضو مجلس النواب وشقيقها المخرج محمد سامى.