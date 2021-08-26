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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش عملية تجميل.. شاهد | أول ظهور لـ منة فضالي بعد الجراحة

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورتين لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها داخل غرفتها لتتفاعل مع جمهورها ومحبيها في الصباح، كأول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية خلال اليومين الماضيين. 

 

يأتي ذلك بعدما غادرت منة فضالي المستشفى أمس الأربعاء، بعد أن أجرت بها عملية جراحية، إذ كتبت عبر حسابها علي فيسبوك: «الحمد لله أنا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول .. شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا علي راسي ألف شكر .. شكرًا صديقي الدكتور محمود السيد». 

يذكر أن الفنانة منة فضالي خضعت لعملية جراحية - مؤخرًا - ولم تكشف عن تفاصيلها، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".

 

آخر أعمال منة فضالي

وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

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بعد عملية جراحية .. منة فضالي تغادر المستشفى وتشكر كل من ساندها

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طلبت الدعاء من الجمهور.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. شاهد

فيلم مينى بار

وتشارك منة فضالي في فيلم  " ميني بار"  يذكر أن صناع وأبطال فريق العمل توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية ،ولكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى فالتى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد ذلك على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.

 

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