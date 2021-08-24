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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلبت الدعاء من الجمهور.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي صورة ليدها من داخل غرفة الاستعداد للعمليات بالمستشفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “عمليه خفيفة ادعولي” وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت التعليقات كالاتي: 
الف سلامة عليكى يا حبيبتي ان شاء الله تقومى بالسلامة ❤️ - ايه منه بس سلامتك❤️ - هتكوني بخير ان شاء الله.

 

وتشارك منة فضالي في فيلم  " ميني بار"  يذكر أن صناع وأبطال فريق العمل توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية ،ولكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى فالتى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد ذلك على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

 

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.

 

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