تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على التسجيل وفق التوزيع الجغرافي لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2021 ... انتهى منذ ساعات قليلة ، التسجيل الخاص بالمرحلة الأولى من التنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة ، ليستعد طلاب المرحلة الثانية من التسجيل عقب ظهور النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى .

عدد الطلاب المسجلين فى تنسيق المرحلة الأولى



أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق ، أن 117 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى صباح اليوم ، ومن المتوقع ان يتم زيادة العدد مع غلق باب التسجيل .

معامل التنسيق

موعد بدء التسجيل لطلاب المرحلة الثانية



كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى ، أنه سيتم بدء التقديم الخاص بطلاب المرحلة الثانية بعد الانتهاء من نتائج المرحلة الاولى .

وقال المصدر خلال تصريح لصدى البلد ، أنه من المتوقع أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية مع بداية الاسبوع القادم للعديد من الكليات والباقى من الاماكن بالمرحلة الأولى .



خطوات التسجيل وفق التوزيع الجغرافي لطلاب المرحلة الثانية

-يقوم الطالب بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-



1- يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

2- يتم اختيار الطالب للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

3- تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

4-على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

5- يمكن للطالب أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط .

6- يلزم على الطالب مراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

7- بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

8- يسمح أيضا للطالب حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

9- إن قام الطالب بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.

كيفية تحديد الموقع الجغرافى بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية

يتم النظر في جميع الجامعات بعدة مجموعات وذلك على النحو التالى لابد أن يلزم أن يختار الطالب كل الكليات الممكنه وذلك فى قطاع ما من المجموعة ( أ ) وهو قبل أن يبدأ الطالب فى اختيار الكليات من هذا القطاع وذلك من المجموعة ( ب) ولابد من أن يلزم اختيار كل الاختيارات الممكنه لكل الكليات من القطاع من المجموعة ( ب) وذلك قبل بدء أى اختيار من القطاع في المجموعة (ج) كالاتى :

1- مجموعة (أ) وهي إجبارية: وتمثل الجامعات الأقرب للادارة التعليمية بالمحافظة ،و فى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن الادارة التعليمية قد تقع في حيز متساوي المسافة من جامعتين.

2- مجموعة (ب) وهي إجبارية وتكون بعد استكمال جميع الاختيارات في المنطقة (أ): وذلك يمثل عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي من هذه الاختيارات قبل الأخرى.

3- مجموعة (جـ): وهي عبارة عن باقي الجامعات التي تكون بها كليات لهذا القطاع، ومن ثم يتم السماح للطالب بأن يختار أي منها وذلك بتعتبر متساوية، فهي جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

4- بينما بالنسبة للمدارس الداخلية وهي ( الرياضية – العسكرية – المتفوقين ) يمكن أن يعتد بمقر سكن الطالب الذي هو مدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة .

5- يمكن اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة ) نطاق جغرافي واحد يضم كل من جامعات القاهرة – عين شمس – حلوان ، كما يتم ضم الكليات التابعة لجميع هذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي بالاضافة للكليات التابعة لجامعات اخرى والتي تقع داخل هذا النطاق الجغرافى بحيث يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات .

6- ويتم قبول الطلاب فب جميع كليات الجامعات الحكومية المصرية ، وذلك اعتباراً من العام الجامعي 2017/2018 وهو وفق قواعد التوزيع الجغرافي وذلك ما عدا الكليات والمعاهد التالية والتي هي تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمي:

كليات التمريض - كليات التربية - كليات التربية النوعية - المعاهد الفنية للتمريض.