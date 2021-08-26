عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على التسجيل وفق التوزيع الجغرافي لطلاب المرحلة الثانية

طلاب التنسيق
طلاب التنسيق

تنسيق الجامعات 2021 ... انتهى  منذ ساعات قليلة ، التسجيل الخاص بالمرحلة الأولى من التنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة ، ليستعد طلاب المرحلة الثانية من التسجيل عقب ظهور النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى .

عدد الطلاب المسجلين فى تنسيق المرحلة الأولى 


أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق ، أن  117 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى صباح اليوم ، ومن المتوقع ان يتم زيادة العدد مع غلق باب التسجيل .

 

معامل التنسيق 

موعد بدء التسجيل لطلاب المرحلة الثانية 


كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى ، أنه سيتم بدء التقديم الخاص بطلاب المرحلة الثانية  بعد الانتهاء من نتائج المرحلة الاولى .

وقال المصدر خلال تصريح لصدى البلد ، أنه من المتوقع أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية مع بداية الاسبوع القادم للعديد من الكليات والباقى من الاماكن بالمرحلة الأولى . 


خطوات التسجيل وفق التوزيع الجغرافي لطلاب المرحلة الثانية 

-يقوم الطالب بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو  هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موقع تنسيق الثانوية العامة 2021

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

1- يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات. 

2-  يتم اختيار الطالب  للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

3-  تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته. 

4-على الطالب اختيار  الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

5- يمكن للطالب  أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط .

6- يلزم على الطالب مراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

7- بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه. 

8-  يسمح أيضا للطالب  حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

9- إن قام الطالب  بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.

 

كيفية تحديد الموقع الجغرافى بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 

يتم النظر في جميع الجامعات بعدة مجموعات وذلك على النحو التالى لابد أن يلزم أن يختار الطالب كل الكليات الممكنه وذلك فى قطاع ما من المجموعة ( أ ) وهو قبل أن يبدأ الطالب فى اختيار الكليات من هذا القطاع  وذلك من المجموعة ( ب) ولابد من أن يلزم اختيار كل الاختيارات الممكنه لكل الكليات من القطاع من المجموعة ( ب) وذلك قبل بدء أى اختيار من القطاع في المجموعة (ج) كالاتى :

1-  مجموعة (أ) وهي إجبارية: وتمثل الجامعات الأقرب للادارة التعليمية بالمحافظة ،و فى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن الادارة التعليمية قد تقع في حيز متساوي المسافة من جامعتين.

2- مجموعة (ب) وهي إجبارية وتكون بعد استكمال جميع الاختيارات في المنطقة (أ): وذلك يمثل عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي من هذه الاختيارات قبل الأخرى.

3- مجموعة (جـ): وهي عبارة عن باقي الجامعات التي تكون بها كليات لهذا القطاع، ومن ثم يتم السماح للطالب بأن يختار أي منها وذلك بتعتبر متساوية، فهي جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

4- بينما بالنسبة للمدارس الداخلية وهي ( الرياضية – العسكرية – المتفوقين ) يمكن أن يعتد بمقر سكن الطالب الذي هو مدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة .

5-  يمكن اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة )  نطاق جغرافي واحد يضم كل من جامعات القاهرة – عين شمس – حلوان ، كما يتم ضم الكليات التابعة لجميع هذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي بالاضافة للكليات التابعة لجامعات اخرى والتي تقع داخل هذا النطاق الجغرافى بحيث يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات .

6- ويتم قبول الطلاب فب جميع كليات الجامعات الحكومية المصرية ، وذلك اعتباراً من العام الجامعي 2017/2018 وهو وفق قواعد التوزيع الجغرافي وذلك ما عدا الكليات والمعاهد التالية والتي هي تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمي:
 كليات التمريض - كليات التربية -  كليات التربية النوعية - المعاهد الفنية للتمريض.

 

تنسيق تنسيق الجامعات 2021 التنسيق الالكترونى المرحلة الثانية طلاب المرحلة الثانية التسجيل وفق التوزيع الجغرافي التوزيع الجغرافي

ترشيحاتنا

كـ أريد حلا.. محمد أمين: نرغب في تغيير قوانين من خلال فيلم المحكمة

مفاجآت بالجملة فى قائمة الأهلي لمواجهة أسوان بالدوري

عميد إعلام القاهرة الأسبق: المواطن الواعي يبحث عن المعلومة ويفكر قبل التصرف

الأهلي يكتسح ريد ستار الإيفواري 45-26 في كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد

صحيفة أمريكية: إسرائيل أخطرت الأمريكان بتدمير مفاعل نطنز الايراني النووي قبلها بساعتين

المغرب يتخذ إجراء عاجلا بشأن الجزائر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

المزيد

ساحة رأي

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

رمضان البيه يكتب: ضرورة تجديد الخطاب الديني (1)

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

اﻟﻤﺰﻳﺪ