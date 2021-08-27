منها تناول 7 تمرات.. 5 أمور يجب المحافظة عليها لكل من تريد الزواج

ورد سؤال للشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي وأحد شيوخ الأزهر الشريف، تشتكى فيه صاحبته من تأخرها في الزواج رغم تقدم الخطاب لها ولكن لا يحدث نصيب، وتخشى مرور العمر بها دون أن تتزوج، ومرورها بحالة نفسية سيئة هى وأسرتها بسبب هذا الموضوع.. فماذا تفعل؟.

وأجاب الشيخ أشرف الفيل خلال برنامج “اسأل مع دعاء” عبر فضائية “النهار” عن السؤال قائلا: عليك بفعل 5 أمور والمحافظة عليها.. فهذه خطوات لكل بنت أو حتى مطلقة أو أرملة تريد الزواج وهى:

1- عليك بنسيان مسألة الزواج من عدمه ولا تفكري في قدوم عريس أو لا أو أن العمر يمر بك، فعندما تعلمين أن هناك خاطبا يريد أن يتقدم فخذى الأمر على أنه شيء عادي كالاكل الذى نأكله كل يوم أو أنك داهبة إلى مشوار عادى.

2 - عليك بالالتزام بقراءة سورة البقرة يوميا.

3- عندما تعلمين أن هناك عريسا يريد أن يتقدم أو أنك ستقابلينه، اقرأي سورة يس مع البقرة أو بمفردها لأن يس لما قرأت له كما جاء بالحديث، بنية أن يفتح الله لك المجال.

4- تناولي كل يوم على الريق 7 بلحات أى نوع تمر، لأن من يأخدهم لا يصيبه سحر ولا حسد ولا سم كما جاء بالحديث.

5 - صلي ركعتين كل يوم بالليل وكل ما تريدين أن تحكيه أو تدعى به تحدثي به مع الله واطلبيه منه.

ونوه أشرف الفيل أن هذه 5 أشياء يجب المحافظة عليها لكل بنت أو مطلقة أو أراملة وترغب في الزواج.



دعاء تعجيل النصيب وتيسير الزواج للبنات بسرعة

اللهم أنى أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و احفظهم لي في نفسي ومالي و اوسعهم رزقا و اعظمهم بركة و قدر لي و لدا طيبا تجعل له خلقا صالحا في حياتي و مماتي

اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني و تقر بي عينه يا ذا الجلال و الاكرام اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا ابراهيم اللهم سخر لي زوجاً، يخافك يارب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك انت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم

اللهم انى اسألك بخوفى من ان اقع بالحرام وبحفظى لجوارحى واسألك يارب بصالح، اعمالى ان ترزقنى زوجا صالحا يعيننى فى امور دينى ودنياي فانك على كل شى قدير، اللهم اغفر ذنبى واحصن فرجى وطهر قلبى اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي ، وأنا خير له في في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم انى اعوذ بك من بوارى وتاخر زواجى وبطئه وقعودي واسالك ان ترزقنى خيراً، مما استحق من الزوج ومما آمل وان تقنعه وأهله بى وتقنعنى واهلى به .

اللهم زدني قرباً إليك..اللهم زدني قرباً إليك..اللهم زدني قرباً إليك اللهم، اجعلني من الصابرين اللهم اجعلني من الشاكرين..اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ..

اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين يا كاشف الهم، ويا فارج الغم اللهم زوجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أني أسألك بأسمك العليم أنك عالم بحالي فبرحمتك يارب يارب يارب زوجني برجل صالح يستر علي ويكون قرت عين لي وأكون قرت عين له يارب يارب يا رب

اللهم اني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سالك به احد اجبتة واذا أستغاثك به احد اغثتة وأذا أستنصرك به احد أستنصرته ان تزوجني يا رب يا رب يارب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام