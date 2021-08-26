انفجار في مستودع تابع لوحدة عسكرية في كازاخستان |فيديو

كشفت وزارة الدفاع الكازاخستانية، الخميس، عن أن الانفجار الذي وقع في مدينة تاراز بجنوب الدولة نتج عن حريق في مستودع لوحدة عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الكازاخستانية انه في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، اندلع حريق بالقرب من مستودع لوحدة عسكرية متمركزة في منطقة بايزاك بمنطقة جامبيل، ونتيجة للحريق، انفجرت أجسام مجهولة.

وتواصل فرق الإطفاء بذل الجهود للقضاء على الحريق ويتم تحديد أسباب الحادث.

كما أرسلت وزارة الدفاع الكازاخية لجنة برئاسة نائب وزير الدفاع رسلان شبيكباييف إلى مكان الحادث.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للانفجار لحظة وقوعه.