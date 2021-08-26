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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسّر الزمالك الدوري من سنتين|هيثم فاروق: إيهاب جلال فعلها.. وأرفض هذه النغمة

هيثم فاروق
هيثم فاروق

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن الحديث عن تفويت بعض فرق الدوري مباريات أمام الأبيض أصبح نغمة غير مقبولة.

وتحدث هيثم فاروق، في حوار مع "صدى البلد”، عن العديد من الملفات المهمة داخل صفوف الزمالك والتتويج بالدوري رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

 

وقال هيثم فاروق: "لا اقبل هذا الأمر، ولا أقبل أن يفوت أحد لنادي الزمالك، ولا أقبل أن يكون هناك تفويت من الأساس، هذا الكلام تحديدًا على مواجهة الإسماعيلي والزمالك".

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وتابع: “الإسماعيلي كان لعب مباراة كبيرة جدًا أمام الأهلي في الإسكندرية قبل مباراة الزمالك بـ 3 أيام، ونجح في الخروج من المباراة بالتعادل، ثم لعب أمام الزمالك في الإسماعيلية، بشراسة غير طبيعية داخل أرضية الملعب، ودليل على ذلك جنش أنقذ أكثر من فرصة، شيلونجو أهدر فرصا.. فخر الدين بن يوسف أيضًا سدد كرة في العارضة، كل هذه الأشياء تدل على أن لاعبي الفريقين قاتلوا على المباراة”.

“أرفض هذه النغمة، وأرفض أيضًا أن البعض يتهم لاعبي نادي الإسماعيلي بهذا الكلام، لأنهم شرفاء، ومدربهم إيهاب جلال تولى القيادة الفنية للزمالك في يوم من الأيام، وخسره بطولة الدوري المصري من سنتين وهو مدربا للمصري، أؤكد الكابتن إيهاب جلال لا يقبل ذلك ولا لاعبي الفريقين".|

وأتم: "أرفض الحديث عن التفويت للأهلي أيضًا، لم يحدث إطلاقا في الدوري المصري".

حصد الزمالك لقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه والغائب منذ 5 أعوام كاملة أمس، الثلاثاء، بفوزه على ضيفه الإنتاج الحربي (2-0) على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة 33 وقبل الأخيرة للبطولة.

وحسم الزمالك، لقب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي، بعد ما رفع رصيده إلى 79 نقطة، يليه الأهلي الوصيف برصيد 73 نقطة.

 

نغمة التفويت في الأيام الماضية، ترددت عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 على أرض الدراويش، عقب تعادله أمام الأهلي بـ 72 ساعة خارج أرضه.

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