فرج عامر: مصطفى فتحي حقق إنجازا كرويا بإحرازه 16 هدفا في نصف موسم

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، إن نجم منتخب مصر مصطفى فتحى حقق إنجازًا كرويًا كبيرًا لم يحدث منذ أكثر من ٣٠ موسم في مصر بإحرازه ١٦ هدف في اقل من نصف موسم.

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وأضاف فرج عامر أن مصطفى فتحى فضل اللعب والاستمرار فى نادى سموحة معارًا إلى سموحة، بأقل من ربع ما عرض عليه من عقد سنوي، حيث أكد أنه سيثبت نفسه ويلعب في المنتخب الأول من خلال سموحة.

يذكر أن انضم مصطفى فتحى والهانى سليمان انضما لتشكيل المنتخب الأول بقيادة للكابتين حسام البدرى