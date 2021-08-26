ما هي أسباب النزيف؟ .. 10 حالات معرضة له

فقدان الدم سواء داخل أو خارج الجسم وقد يحدث في أي منطقة من الجسم يعرف بالنزيف ، ويحدث النزيف داخلياً عند تسرب الدم عبر الأوعية الدموية أو الأعضاء التالفة.

عندما يخرج الدم من الجرح في الجلد ، أو من خلال فتحة طبيعية في الجسم ؛ ربلة الساق ، أو المهبل ، أو المستقيم ، أو الأنف ينزف من الخارج ، وهي كدمات تنزف تحت الجلد.

بعض الحالات قد تكون نزيف كينسيف بالجهاز الهضمي ، أو النزيف المهبلي ، أو مرافق الدم أعراض السعال لأمراض أخرى ، وتجدر الإشارة إلى أن بعض حالات النزيف قد تسبب مشاكل عند الإصابة ؛ كما أن بعض السكتات الدماغية تنتج عن نزيف في المخ.



أسباب حدوث النزيف

النزيف عرض شائع ، وتعدد أسبابه وظروفه التي يمكن أن تسبب النزيف ، من خلال الأمراض والحالات الطبية

وتشمل الأمراض والحالات الصحية التي يحتمل حدوث نزيف فيها ما يلي:

نقص الصفائح الدموية: يتكون الدم من عدة أنواع من الخلايا التي تطفو في سائل يسمى البلازما ، بما في ذلك خلايا الدم: خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. وعندما يقوم جرح في الجلد بتجميع الصفائح الدموية مع بعضها مشكلة الجلطة لوقف النزيف ، لذلك في حالة انخفاض عدد الصفائح الدموية ، لا يمكن أن يتشكل الجسم من الجلطات ، ويستمر النزيف. قد ينجم نقص الصفائح الدموية عن بعض الأمراض كفقر الدم اللاتنسجي ، ونقص فيتامين ب 12 ، ونقص حمض الفوليك ، والحديد ، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، والتعرض للإشعاع أو المواد الكيميائية السامة ، وتليف الكبد ، وغيرها .



نقص عوامل التجلط: تساعد عوامل التخثر الدم على التجلط ، لذلك يتسبب في نزيف مفرط لفترات طويلة بعد التعرض للإصابة أو الخضوع لعملية جراحية. يحدث النقص في عوامل التخثر نتيجة عدم كفاية الجسم منها ، أو بسبب تداخل الأمراض أو الأدوية في إنتاجها.



الهيموفيليا: مرض الهيموفيليا نادر وراثيًا ، وليس قدرة الدم على التجلط بشكل طبيعي بسبب عدم وجود عوامل تجلط كافية ، لذلك قد ينزف المريض لفترة أطول بعد الإصابة. ، ومخاوف إذا كان ناتجًا عن نزيف داخل الجسم ، خاصة في الركبتين والكاحلين والمرفقين ؛ كما قد يحدث ضرر وتلف للأعضاء والأنسجة بالنزيف الداخلي ، وقد يكون مهددًا للحياة.



الإجهاض المهدد: يمكن تعريف الإجهاض على أنه مهدد بحدوث نزيف مهبلي في أول عشرين أسبوعًا من الحمل ، ويتعرض حوالي 20 إلى 30٪ من النساء لذلك ؛ ومع ذلك ، فإن 50٪ من هؤلاء النساء يكملن حملهن حتى الولادة. عادةً ما يكون السبب الرئيسي للتعرض للإجهاض غير معروف جيدًا ، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء اللاتي خضعن للإجهاض سابقًا ، وتجدر الإشارة إلى أن النزيف يمكن أن يكون عادةً مصحوبًا بتشنجات في البطن ، وبالتالي احتمال حدوث إجهاض .



نزيف الرحم اللاتمتي: يؤخذ في الاعتبار نزيف الرحم عندما يحدث خارج الدورة الشهرية العادية ، وعادة ما يحدث أثناء البلوغ وعند سن اليأس ، وفي أي وقت ينهار فيه توازن الهرمونات في الأنثى. الحالات الطبية التي تسبب نزيف الرحم غير الطبيعي لـ PCOS ، وانتباذ بطانة الرحم .



نزيف دوالي المريء: عندما يكون هناك نقص في تدفق الدم إلى الكبد نتيجة انسداد ما ، يتراكم الدم في الأوعية الدموية القريبة ، بما في ذلك أوردة المريء ، ويمتص كمية الدم المتدفقة منه ويتسع. تتوسع وتسمى هذه الأوردة بتورم دوالي المريء ، عند تعرضها لتمزق ما يسمى بالنزيف يحدث دوالي المريء ، يترافق مع أعراض نزيف تظهر على الشخص المصاب بالكلتكية الدموية ، ألم في المعدة ، براز أسود ، أو براز دموي في الحالات الشديدة ، صدمة تعبر عن انخفاض ضغط الدم نتيجة فقدان الدم المفرط.



القرحات الهضمية: القروح التي تتشكل في بطانة المعدة ، أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة ، تحدث عادة نتيجة الالتهاب الذي تسببه بكتيريا المعدة ، وكذلك التآكل الناتج عن ذلك. بسبب أحماض المعدة ، التي نتجت عن عوامل أخرى مثل التدخين ، وشرب الكثير من الكحول ، والعلاج الإشعاعي ، وسرطان المعدة ، وغيرها ، وعدم الخضوع للعلاج المناسب قد يتعرضون لمضاعفات القرحة الهضمية المصابة ، بما في ذلك الداخلية نزيف.



التهاب القولون التقرحي: وهو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية ، ويحدث نتيجة التهاب الأمعاء الغليظة والمستقيم ، مما يتسبب في حدوث تقرحات صغيرة على بطانة القولون وقد يتسبب في حدوث نزيف ، وعادة ما يبدأ في المستقيم وينتشر لأعلى ، يمكن أن تؤثر على القولون بأكمله. أعراض التهاب القولون وآلام البطن وزيادة أصوات البطن والبراز الدموي والإسهال وآلام المستقيم وفقدان الوزن وسوء التغذية.



حالات طبية أخرى: التهاب الشعب الهوائية الحاد ، البواسير ، انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم.

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أسباب أخرى للنزيف

تشمل الأسباب الأخرى للنزيف ما يلي:

التعرض للإصابات عند استخدام الأدوات الحادة ؛ والإبر.

لدغات ولسعات الحيوانات.

التعرض للكسور.