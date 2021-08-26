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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي أسباب النزيف؟ .. 10 حالات معرضة له

 فقدان الدم سواء داخل أو خارج الجسم وقد يحدث في أي منطقة من الجسم  يعرف بالنزيف ، ويحدث النزيف داخلياً عند تسرب الدم عبر الأوعية الدموية أو الأعضاء التالفة. 

 

عندما يخرج الدم من الجرح في الجلد ، أو من خلال فتحة طبيعية في الجسم ؛ ربلة الساق ، أو المهبل ، أو المستقيم ، أو الأنف ينزف من الخارج ، وهي كدمات تنزف تحت الجلد. 

 

بعض الحالات قد تكون نزيف كينسيف بالجهاز الهضمي ، أو النزيف المهبلي ، أو مرافق الدم أعراض السعال لأمراض أخرى ، وتجدر الإشارة إلى أن بعض حالات النزيف قد تسبب مشاكل عند الإصابة ؛ كما أن بعض السكتات الدماغية  تنتج عن نزيف في المخ.


أسباب حدوث النزيف

النزيف عرض شائع ، وتعدد أسبابه وظروفه التي يمكن أن تسبب النزيف ،  من خلال الأمراض والحالات الطبية

وتشمل الأمراض والحالات الصحية التي يحتمل حدوث نزيف فيها ما يلي:

 

نقص الصفائح الدموية: يتكون الدم من عدة أنواع من الخلايا التي تطفو في سائل يسمى البلازما ، بما في ذلك خلايا الدم: خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. وعندما يقوم جرح في الجلد بتجميع الصفائح الدموية مع بعضها مشكلة الجلطة لوقف النزيف ، لذلك في حالة انخفاض عدد الصفائح الدموية ، لا يمكن أن يتشكل الجسم من الجلطات ، ويستمر النزيف. قد ينجم نقص الصفائح الدموية عن بعض الأمراض كفقر الدم اللاتنسجي  ، ونقص فيتامين ب 12 ، ونقص حمض الفوليك  ، والحديد ، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، والتعرض للإشعاع أو المواد الكيميائية السامة ، وتليف الكبد ، وغيرها .

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نقص عوامل التجلط: تساعد عوامل التخثر الدم على التجلط ، لذلك يتسبب في نزيف مفرط لفترات طويلة بعد التعرض للإصابة أو الخضوع لعملية جراحية. يحدث النقص في عوامل التخثر نتيجة عدم كفاية الجسم منها ، أو بسبب تداخل الأمراض أو الأدوية في إنتاجها. 


الهيموفيليا: مرض الهيموفيليا نادر وراثيًا ، وليس قدرة الدم على التجلط بشكل طبيعي بسبب عدم وجود عوامل تجلط كافية  ، لذلك قد ينزف المريض لفترة أطول بعد الإصابة. ، ومخاوف إذا كان ناتجًا عن نزيف داخل الجسم ، خاصة في الركبتين والكاحلين والمرفقين ؛ كما قد يحدث ضرر وتلف للأعضاء والأنسجة بالنزيف الداخلي ، وقد يكون مهددًا للحياة. 


الإجهاض المهدد: يمكن تعريف الإجهاض على أنه مهدد بحدوث نزيف مهبلي في أول عشرين أسبوعًا من الحمل ، ويتعرض حوالي 20 إلى 30٪ من النساء لذلك ؛ ومع ذلك ، فإن 50٪ من هؤلاء النساء يكملن حملهن حتى الولادة. عادةً ما يكون السبب الرئيسي للتعرض للإجهاض غير معروف جيدًا ، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء اللاتي خضعن للإجهاض سابقًا ، وتجدر الإشارة إلى أن النزيف يمكن أن يكون عادةً مصحوبًا بتشنجات في البطن ، وبالتالي احتمال حدوث إجهاض . 


نزيف الرحم اللاتمتي: يؤخذ في الاعتبار نزيف الرحم عندما يحدث خارج الدورة الشهرية العادية ، وعادة ما يحدث أثناء البلوغ وعند سن اليأس ، وفي أي وقت ينهار فيه توازن الهرمونات في الأنثى. الحالات الطبية التي تسبب نزيف الرحم غير الطبيعي لـ PCOS  ، وانتباذ بطانة الرحم .


نزيف دوالي المريء: عندما يكون هناك نقص في تدفق الدم إلى الكبد نتيجة انسداد ما ، يتراكم الدم في الأوعية الدموية القريبة ، بما في ذلك أوردة المريء ، ويمتص كمية الدم المتدفقة منه ويتسع. تتوسع وتسمى هذه الأوردة بتورم دوالي المريء ، عند تعرضها لتمزق ما يسمى بالنزيف يحدث دوالي المريء ، يترافق مع أعراض نزيف تظهر على الشخص المصاب بالكلتكية الدموية  ، ألم في المعدة ، براز أسود ، أو براز دموي في الحالات الشديدة ، صدمة تعبر عن انخفاض ضغط الدم نتيجة فقدان الدم المفرط. 


القرحات الهضمية: القروح التي تتشكل في بطانة المعدة ، أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة ، تحدث عادة نتيجة الالتهاب الذي تسببه بكتيريا المعدة ، وكذلك التآكل الناتج عن ذلك. بسبب أحماض المعدة ، التي نتجت عن عوامل أخرى مثل التدخين ، وشرب الكثير من الكحول ، والعلاج الإشعاعي ، وسرطان المعدة ، وغيرها ، وعدم الخضوع للعلاج المناسب قد يتعرضون لمضاعفات القرحة الهضمية المصابة ، بما في ذلك الداخلية نزيف. 


التهاب القولون التقرحي: وهو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية ، ويحدث نتيجة التهاب الأمعاء الغليظة والمستقيم ، مما يتسبب في حدوث تقرحات صغيرة على بطانة القولون وقد يتسبب في حدوث نزيف ، وعادة ما يبدأ في المستقيم وينتشر لأعلى ، يمكن أن تؤثر على القولون بأكمله. أعراض التهاب القولون وآلام البطن وزيادة أصوات البطن والبراز الدموي والإسهال وآلام المستقيم وفقدان الوزن وسوء التغذية. 


حالات طبية أخرى: التهاب الشعب الهوائية الحاد ، البواسير ، انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم. 

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أسباب أخرى للنزيف

تشمل الأسباب الأخرى للنزيف ما يلي: 

التعرض للإصابات عند استخدام الأدوات الحادة ؛ والإبر.
لدغات ولسعات الحيوانات.
التعرض للكسور.

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