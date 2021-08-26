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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واخد ورقة..أحمد مجدي: دكتوراه محمد رمضان من مركز خاص بشقة في لبنان

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

قال الإعلامي أحمد مجدي، أنني لم اتحدث عن حصول الفنان محمد رمضان، على لقب الدكتوراه، لأن “انا عندي حوار مع دكتور بجد مش دكتور واخد ورقة”.

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وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن "تلك الدكتوراه من مركز خاص في شقة بلبنان.

 

وتابع مقدم برنامج بدون حظر، أن مصر أخرجت العديد من الفنانين العظام، على الرغم من وجود متابعين بشكل كبير للفنان محمد رمضان.

 

رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني

 

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفيرالشباب العربي.

 

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: "شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفيرالشباب العربي.

 

يذكر ان أشعل محمد رمضان، حماس جمهور حفله الغنائي في أحد القري السياحية بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وذلك بأغانيه المتنوعة.

 

أحمد مجدى محمد رمضان لقب الدكتوراه بلبنان سفيرالشباب العربي

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