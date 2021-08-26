ملك زاهر بـ صحبة والدها وشقيقتها فى أحد ظهور .. شاهد

نشرت الفنانة ملك زاهر عدة صور مع والدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ليلى، وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت ملك زاهر قائلة “ العمود الفقري لدينا ”.

وشاركت ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.



وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.