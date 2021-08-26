أشرف بن شرقي يحتفل بانضمامه لمنتخب المغرب

علق المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك على تواجده في المعسكر المقبل لمنتخب بلاده، التي تستعد للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2020).



ونشر بن شرقي صورة له علي انستجرام بعد اختياره ضمن القائمة: وعلق بايموشن"🙏🙏".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره السودان يوم 2 سبتمبر المقبل، بينما يلتقي مع غينيا يوم 6 من الشهر ذاته.



وضمت القائمة كل من: "منير المحمدي، ياسين بونو، أنس الزنيتي، غانم سايس، جواد يميق، نايف أكرد، سفيان شاكلا، آدم ماسينا، سفيان الكرواني، سفيان عكوش، أشرف حكيمي، عمران لوزا، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، إلياس شاعر، يوسف مالح، عادل تاعرابت، منير الحدادي، أشرف بن شرقي، يوسف النصيري، زكرياء أبو خلال، ريان مابي، سفيان بوفال".