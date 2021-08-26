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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبارك لك يا حبيبي.. سوزان نجم الدين تحتفل بتخرج ابنها من المرحلة الثانوية

سوزان نجم الدين وابنها
سوزان نجم الدين وابنها

احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بتخرج ابنها من المرحلة الثانوية من فلوريدا التي وصفتها بأجمل لحظة في حياتها.
 

ونشرت سوزان صورا لها رفقة ابنها عبر انستجرام وعلقت "لاأصدّق أنّ هذا الشاب الجميل قلباً وقالباً هو طفلي الصغير الذي كبُر في غفلةٍ عنّي…وهاهو اليوم ينهي دراسته الثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية. 
 

وتابعت" يبدأ بعدها معتركَ الحياة في سنته الأولى من دراسة البزنس التي اختارها بملئ إرادته…ليرسُمَ من خلالها طموحَه الجامح في هذا العالم الواسع انشاءالله 🙏"
 

واضافت "مباركٌ لك ياحبيبي ومباركٌ لي بك🙏
وأتضرّعُ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون لك سنداً وعوناً في كل خطوةٍ تخطوها في طريق مستقبلك المثمر والناجح بإذن الله🙏❤️👌
#حيان_الأتاسي #سوزان_نجم_الدين @hayanatassi"

 

وتنتظر سوزان نجم الدين عرض فيلمه "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.

 

الفنانة السورية سوزان نجم الدين احتفال تخرج ابنها الثانوية العامة ولاية فلوريدا الأمريكية

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