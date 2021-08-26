ندى بسيوني تستعيد ذكريات "القاضية ممكن": لا خير فينا إن نسينا

استعادت الفنانة ندى بسيوني المعروفة باانتمائها للقلعة الحمراء، ذكريات هدف محمد مجدى أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر فى شباك الزمالك بنهائى القرن الشهير والمعروف إعلامياً بـ"هدف القاضية ممكن".



ونشرت ندى بسيوني الهدف عبر حسابها علي انستجرام وعلقت قائلة، " ‏لا خير فينا إن نسينا ❤️"، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وكانت ندى بسيوني كشفت عن دورها في فيلم ساحر النساء، وقالت لـ "صدى البلد" : "أقدم في ساحر النساء شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وهي طبيبة نفسية تحاول علاج أحد المرضى وهو محمد سليمان، ولكن بعد فترة تكشف أنها تعالج نفسها من بعض العقد، وهي شخصية مركبة أقدمها لأول مرة".



فيلم ساحر النساء بطولة كل من ندى بسيوني ومحمد سليمان وسميرة عبد العزيز وإخراج أحمد عياد الرشيدي

وتقدم ندى بسيوني برنامج على قناة النهار، تحت عنوان حاجة حلوة والذي يوثق تاريخ المناطق الجمالية في مصر.