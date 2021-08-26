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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الأولى لخطوبة الفنانة ريم سامي لـ رجل أعمال مصري

ريم سامي وخطيبها
ريم سامي وخطيبها

حصل صدى البلد على الصور الأولى من حفل الفنانة الشابة ريم سامي ؛ على رجل الأعمال طارق هيمن والذي يقام حاليا  بالساحل الشمالى، بحضور أفراد العائلة مثل والدها د. سامى عبد العزيز ووالدتها د. صبورة السيد عضو مجلس النواب وشقيقها المخرج محمد سامى.

 

واختارت ريم سامى، الساحل الشمالى للاحتفال بخطوبتها فى جو هادئ.

ريم سامي تنتهي من قراءه مسلسل جديد لرمضان المقبل :

وكانت انتهت ريم سامي من قراءة سيناريو مسلسل جديد تشارك به فى الموسم الدرامى الرمضانى الذى اعتادت على المشاركة به على مدار الأعوام الماضية بأدوار مؤثرة فى مسلسلات ناجحة منها (البرنس) و(وولد الغلابة) و(نسل الأغراب).

 

وصعدت ريم سامى بقوة فى عالم الدراما التلفزيونية، واستطاعت جذب الأنظار إليها منذ رمضان 2019 بمسلسل البرنس والذي شاركت فيه مع النجم محمد رمضان وقدمت دور شقيقته الصغرى.


أخر اعمال الفنانة ريم سامي 


وشاركت الفنانة ريم سامي في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل نسل الأغراب الذي جمع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، في أول تعاون فني بينهما.

 

قصة مسلسل نسل الأغراب
مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021
مسلسل «نسل الأغراب» بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، واسما سليمان سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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IMG_20210826_202404
IMG_20210826_202334
IMG_20210826_202334
ريم سامي الفنانة الشابة ريم سامي طارق هيمن رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالى

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