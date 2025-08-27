كريم العدل: مسلسل 220 يوم من أصعب الأعمال وأحب مدرسة " اللاتصنيف"

قال المخرج كريم العدل إنّ مسلسل «220 يوم» الذي عُرض مؤخراً من أصعب الأعمال التي قدمها، وتابع في حواره مع زهرة رامي، في برنامجها "سيبها دايرة"، على راديو إنرجي 92.1: "220 يوم أخذ مني وقت طويل وهو من أصعب الأعمال بسبب الوقت والظروف و التحضيرات التي كانت صعبة عن أي مشروع آخر، وكان أصعب من مسلسل أزمة منتصف العمر".



وبسؤاله عن تواجد الكلب في مسلسل 220 يوم، قال: "كان له هدف في تسلسل الأحداث وندرك جيداً أن استخدام الحيوانات وتحديداً الكلاب في التصوير له شروط وقواعد التي يجب الالتزام بها"، وأكمل: "كذلك التعامل مع الأطفال في كواليس أي عمل نتعامل معه بحذر شديد".



وبسؤاله عن السر وراء نجاح أي عمل، قال العدل: "نجاح أي عمل هو الأسكربيت الجيد والممثل الشاطر، وأنا أحب الممثل الذكي "، وعن انتمائه لأسرة العدل الإنتاجية، قال: " كان هناك وقت لا أعرف عنوان شركة العدل ولكن أتمني العمل معاهم"، وقال كريم العدل: "أنا أميل لمدرسة "اللاتصنيف" وكان نموذجاً أمامي دائماً المخرج شريف عرفه الذي قدم أشكال كثيرة من الأعمال المتنوعة".

وعن فيلم "ولد وبنت"، قال: "كان أول أعمالي و قررت أن أدون اسمي في النهاية منعاً أن يترك أثر عند الجمهور أنني من عائلة العدل".



وقال: "لا أحب التواجد كل موسم لمجرد التواجد، أنا أفضل أكون موجود بعمل يترك علامة مع الجمهور ويعيش معهم بدلا من التواجد المستمر بأعمال عادية.