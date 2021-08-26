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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نجل الحويني عن الدكتوراة الفخرية لـ محمد رمضان: نكبة ثقافية وفكرية

حاتم الحويني
حاتم الحويني

هاجم الداعية السلفي حاتم الحويني، الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه الحصول على شهادة الدكتوراة الفخرية في التمثيل، ولقب سفير الشباب العربي.  

 

نكبة ثقافية

وقال نجل الحويني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم:"يبدو أنّ النّكبات التي أحاطت بالشقيقة لبنان ليسَت فقَط سياسيّة أو اقتصاديّة!!، بل للأسف ثقافيّه وفـكريّة كحال غالبية الدول العربية والإسلامية إلا من رحم الله!! فالويل ثمّ الويل لأمّة يقودها التّافهون".

وتابع حاتم الحويني، قائلاً:"لا يخفى على أحد أنّ من كُتِبَ في هذه الدّكتوراه الفخريّة محض كذب وزور!"، مضيفاً:"العجيب أنّ هذا الشخص لا يختلف عليه أحد في أنّه ينشر البلطجة والعنف والفساد ويدمّر الأخلاق في مجتمعاتنا عبر كل أعماله!، والأعجب أنّهم يكذبون في وضح النهار دون حياء أو خجل!!، فكما قيل: وذو علم يدهس بالأقدام .:. وذو جهل يحلق في السماء".

واختتم قائلاً: "صدق الذي لا ينطق عن الهوى نبيّنا ﷺ حينما قال: «لا تقومُ السّاعةُ حتى يكونَ أسعدَ النَّاسِ بالدُّنيا لُكَعُ بنُ لُكَعٍ»، واللُّكع هو الرّديء اللئيم الذي لا يُحمد قوله ولا فعله".

 

دكتوراة فخرية في التمثيل

ووجه الفنان محمد رمضان، صباح اليوم، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي.

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: "شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي.

 

إبراء ذمة لبناني

فيما كذبت نقابة الممثلين في لبنان الفنان محمد رمضان بعد أن نشره الحصول على لقب سفير الشباب العربى . 

وأصدرت نقابة الممثلين في لبنان فى بيان رسمي، منذ قليل، تنفي فيه صلتها بهذا التكريم، مؤكدة أنها لم تمنح أى فنان أى لقب منذ إنشائها.

وأكد الدكتور عبد الله نعمه المحلل السياسي اللبناني، أن تلك الشهادة والألقاب ليس لها أي قيمة علمية أو أكاديمية، وليس لها علاقة بالحكومة اللبنانية أو سفارتها في القاهرة، ولا تمثل وجهة نظر وزارة الفن اللبنانية. 

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن «تلك الشهادة ليس لها علاقة بالحكومة اللبنانية أو أي جهة رسمية في لبنان؛ لأن تلك المعاهد غير رسمية ومستقلة عن الحكومة، وبالتالي هذا التكريم يعد تقديرا منفردا يمثل وجهة نظر المعهد الألماني فقط».

الحويني نكبة ثقافية الدكتوراه الفخرية التمثيل الفنان محمد رمضان نقابة الممثلين لبنان

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