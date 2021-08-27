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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكل العيش مر| حسين أبو حجاج يصلح الكاوتش.. وجيهان فاضل بسوبر ماركت

نجوم بحثوا عن لقمة
نجوم بحثوا عن لقمة العيش

عدد كبير من نجوم الفن ابتعدوا عن مهنة التمثيل بسبب ضغوطات الحياة المتعددة، فمنهم الذى لم يجد نفسه فيها والآخر لم يحالفه الحظ وأصبح اسمه بعيدا عن المنتجين والمخرجين، فلم يجدوا حلا آخر غير الاتجاه إلى العمل بالوظائف البسيطة، ومنهم حسين أبو حجاج ، جيهان فاضل ، أحمد مظهر ، وغيرهم.

وفى هذا التقرير ننشر بعض الفنانين الذين تركوا الفن واتجهوا إلى الوظائف الأخرى:

 

حسين أبو حجاج

قال الفنان حسين أبو حجاج إنه لم يترك العمل فى ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها فى محافظة المنيا، أثناء مشاركته فى الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها هى التى ساعدته على تحسين مستواه المادى، لدرجة أنه علم أبناءه فى مدارس خاصة. 

حسين أبو حجاج في محل كاوتش

وأضاف "أبو حجاج"، خلال تقرير أذيع ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، عبر القناة "النهار": "أنا مسبتهاش علشان أرجع ليها تانى.. أنا فاتح الورشة منذ 85.. وقلت أنا التمثيل مش هيأكلنى عيش ومش مضمون لكن الورشة أكل عيشى".

ولفت إلى أن التمثيل مهنة غير مضمونة، وهو ما جعله يتمسك بعمله الخاص فى الورشة، وتابع: "أخدت فى المشهد بتاع صعيدى فى الجامعة الأمريكية 400 جنيه وكنت باجى من المنيا للقاهرة وأرجع تانى.. مفيش غير مسلسل الكبير هو اللى أخد منى وقت كبير خلانى اقعد فى القاهرة".
 

جيهان فاضل 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة منسوبة للممثلة المصرية جيهان فاضل، الغائبة عن الأضواء منذ نحو 10 سنوات.

وظهرت صاحبة الصورة التي تشبه "فاضل" إلى حد التماثل، في مدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا في كندا، حيث تعمل في أحد المتاجر الصغيرة.

جيهان فاضل تعمل في سوبر ماركت

وغادرت فاضل إلى كندا بعد أن مرّت بظروف قاهرة متمثلة في وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي في عام 2012، ووقوع أعباء تربية أولادهما الثلاثة أدهم وزياد وعالية عليها بمفردها، إلى جانب قلة الأعمال التي شاركت فيها قبل سفرها، لأسباب مختلفة.

وآخر عمل ظهرت به هو "تحت السيطرة" في عام 2015، من إنتاج شركة "العدل جروب"، من تأليف مريم نعوم وتامر محسن الذي أخرج العمل أيضًا، ومن بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ظافر العابدين.

أحمد مظهر


أحمد مظهر 

لا يعرف كثيرون أن الفنان أحمد مظهر اتخذ قرارا بالاعتزال خلال إحدى فترات حياته الفنية، وذلك بسبب الفنانة سعاد حسني الذي فوجئ بإصرارها على أن يسبق اسمها اسمه في أحد أعمالهما الفنية، بل وأصرت على يكون اسمها هو الاسم الأول على أفيش الفيلم، هذا الإصرار من قبل السندريلا جعله يفكر جديا في الاعتزال.

وبالفعل فتح أحمد مظهر ورشة لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، خاصة أنه كان معروفا عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.

لكن أحمد مظهر تراجع بعد فترة عن قرار الاعتزال وظل لسنوات يشترك في أعمال فنية تليفزيونية أو سينمائية، وقام أيضا بالتعاون مع السندريلا سعاد حسني بعدها في فيلم "شفيقة ومتولي" عام 1978 وظل يعمل بالفن حتى رحيله.


مصطفى عباس

قال الفنان مصطفى عباس، صاحب إفيه "يا عمري"، إنه لم يتصور أن إفيه لا يتعدى كلمات قليلة سيحفظ له مكانا في نفوس الجمهور لسنوات طويلة، بعد ومرور كل تلك السنين يقوم بإنشاء مشروع خاص به متمثل في محل صغير للعبة البلاي ستيشن ولكنه سمى اسم المحل  "يا عمري"، معقبا: "أنا اتعرفت بالاسم دا علشان كدا هو قريب لقلبي".

وأضاف مصطفى عباس، خلال حواره في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن إفيه "انت عمري" جملته الشهيرة التي أداها في فيلم "أبو علي" قبل 16 سنة مع الفنان كريم عبد العزيز، وكان هذا المشهد سبب توقف حياته الفنية وذلك لعدم توافر عمل فني يناسب الشكل الذي عرفه به الجمهور، فقام بالتفكير بفتح محل لـ"البلاي ستيشن"، في المنطقة التي ولد وعاش بها، ليكون مصدرا للدخل له عوضا عن المجال الفني، الذي توقف حاليا لظروف خارجة عن إرادته.

مصطفى عباس يمتلك بلاي ستيشن

وأشار إلى أنه قرر أن يكون لديه مشروعه الخاص، لأنه لا يفضل العمل عند الآخرين، وبافتتاحه مشروعا خاص به سيساعده على الوجود بأي عمل فني وقت ما يريد "كل دي أسباب خلتني أفكر في مشروع خاص بيا وأتمنى أنه ينجح".

وأكد صاحب إفيه "يا عمري"، أن أسبابا عديدة كانت دافعا له لاختيار فكرة محل "للبلاي ستيشن"، من بينها أنه مشروع غير مكلف ونسبة المخاطرة به غير كبيرة، فضلا عن أنه لا يحتاج إلى خبرة كبيرة في ذلك المجال ويمكن للشخص العادي إدارته.

وأوضح أن سبب اختيار لافتة "يا عمري" على المحل كان ذلك المشهد هو أكثر أعماله التي علقت في ذهن الجمهور، قائلا: "الناس بتحب المشهد وديما بتفتكرني بيه، ولما بيشوفني بيكلموني عليه".

حسين حسين أبو حجاج جيهان فاضل احمد مظهر مصطفى عباس

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