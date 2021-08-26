ميسي يستعد لأولى مبارياته مع باريس سان جيرمان

نشر ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صور عبر انستجرام من مرانه مع الفريق استعدادًا لملاقاة ستاد ريمس، التي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.





ودخل ليونيل ميسي القائمة الرسمية للفريق، لكنه لم يحدد إن كان سيشارك بشكل أساسي أم سيبقى على دكة البدلاء.



ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان يوم 11 أغسطس، لم يلعب أي مباراة حتى الآن مع فريق بسبب عدم جاهزيته البدنية، لأنه لم يخض أي تدريب منذ نهائي بطولة كوبا أمريكا يوم 10 يوليو الماضي.





جماهير باريس سان جيرمان تنتظر على أحر من الجمر ظهور ميسي الأول بقميص الفريق في مباراة رسمية، ويبدو أن ذلك الانتظار لن يكون أطول.





