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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا راش العائلية .. صور

تعرف على الأسعار
تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا راش العائلية

شهدت النسخة تويوتا راش ارتفاعًا بالقيمة التسويقية الخاصة بها داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 5 الاف جنيه، و ذلك عن جميع الفئات المطروحة، و تعد راش واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، و التي تقدم عبر فئتين من التجهيزات وهم F/O  و HIGHLINE.

مواصفات السيارة تويوتا راش 

 

جاءت السيارة تويوتا راش بقياسات هيكلية قدرت بـ 4435 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1695 مم، و 1705 مم للارتفاع، بينما تستمد أوامر الانطلاق عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصان، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 نقلات، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال تلك القدرات المطروحة تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13 ثانية.

ودعمت السيارة تويوتا راش بالعددي من وسائل الامن و السلامة، مثل منظومة المكابح المانعة للانغلاق ABS، و فرامل EBD، و برنامج التوازن الالكتروني، وخاصية تجاوز المرتفعات HAC، و منظومة الوسائد الهوائية، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن خلفية، و كاميرا لسهولة الاصطفاف.

أسعار السيارة تويوتا راش بعد الزيادة الأخيرة 

الفئة الأولى F/O  بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلًا من 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلًا من 365 ألف جنيه.

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