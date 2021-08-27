تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا راش العائلية .. صور

شهدت النسخة تويوتا راش ارتفاعًا بالقيمة التسويقية الخاصة بها داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 5 الاف جنيه، و ذلك عن جميع الفئات المطروحة، و تعد راش واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، و التي تقدم عبر فئتين من التجهيزات وهم F/O و HIGHLINE.

مواصفات السيارة تويوتا راش

جاءت السيارة تويوتا راش بقياسات هيكلية قدرت بـ 4435 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1695 مم، و 1705 مم للارتفاع، بينما تستمد أوامر الانطلاق عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصان، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 نقلات، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال تلك القدرات المطروحة تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13 ثانية.

ودعمت السيارة تويوتا راش بالعددي من وسائل الامن و السلامة، مثل منظومة المكابح المانعة للانغلاق ABS، و فرامل EBD، و برنامج التوازن الالكتروني، وخاصية تجاوز المرتفعات HAC، و منظومة الوسائد الهوائية، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن خلفية، و كاميرا لسهولة الاصطفاف.

أسعار السيارة تويوتا راش بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الأولى F/O بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلًا من 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلًا من 365 ألف جنيه.