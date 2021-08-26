هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختر شمال المغرب

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية اليوم /الخميس/ بإقليم تاونات (شمال المغرب)، بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر.

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد - في بيان - أن مركز الهزة بمنطفة تابودة بإقليم تاونات، وقد قعت الساعة السابعة و8 دقائق و41 ثانية مساء (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 54 كلم، عند التقاء خط العرض 34.691 درجة شمالا، وخط الطول 5.153 درجة غربا.