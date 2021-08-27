بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 .. اليوم

تبدأ اليوم كنترولات الدبلومات الفنية 2021 ، أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 27/8/2021.

و من المقرر أن تنتهي أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021، يوم الخميس الموافق 2/9/2021.

وقد انتهت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية “التحريرية” يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021، بينما تنتهى الامتحانات العملية والمعملية للدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 يوم الخميس الموافق 26/8/2021.

موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها لجميع التخصصات “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي” بنظاميها الخمس والثلاث سنوات، يوم 8 سبتمبر 2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كنترولات الدبلومات الفنية 2021 ، تشهد حاليا أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “تتم أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بدقة”، مشددة على أنه سيتم بدء رصد الدرجات وتجميع نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بعد الانتهاء من التصحيح، استعدادا لاعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 لجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2020/2021، انطلقت اعتبارا من السبت 14 أغسطس 2021.

وبلغ إجمالى عدد اللجان التي تم تخصيصها لـ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بلغت (436) لجنة امتحانية، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات (212538) طالبا وطالبة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 يبلغ 212391 بنسبة 27.37%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20%.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث

التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.



ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

رابعًا: مدارس الإعداد المهنى

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.

خامسًا: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس

التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.

سادسًا: طلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.94%.

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين بلغ 776020 طالبا وطالبة، وإجمالي الطلاب الناجحين بلغ 531050 بنسبة 68.43%.