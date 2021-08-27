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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فوتوشيسن جديدة من حفل خطوبة ريم سامي

ريم سامي وخطيبها
ريم سامي وخطيبها

احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بحفل خطبتها مساء الخميس على رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالي بحضور أسرتيهما، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة من “فوتوسيشن” خطوبة ريم سامي وطارق هيمن قبل البدء في مراسم الحفل. 

ريم سامي وخطيبها

ريم سامي تنتهي من قراءه مسلسل جديد لرمضان المقبل :

وكانت انتهت ريم سامي من قراءة سيناريو مسلسل جديد تشارك به فى الموسم الدرامى الرمضانى الذى اعتادت على المشاركة به على مدار الأعوام الماضية بأدوار مؤثرة فى مسلسلات ناجحة منها (البرنس) و(وولد الغلابة) و(نسل الأغراب).

وصعدت ريم سامى بقوة فى عالم الدراما التلفزيونية، واستطاعت جذب الأنظار إليها منذ رمضان 2019 بمسلسل البرنس والذي شاركت فيه مع النجم محمد رمضان وقدمت دور شقيقته الصغرى.


أخر أعمال الفنانة ريم سامي 


وشاركت الفنانة ريم سامي في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل نسل الأغراب الذي جمع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، في أول تعاون فني بينهما.

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

ريم سامي خطوبة ريم سامي رجل الأعمال طارق هيمن محمد سامى مي عمر

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