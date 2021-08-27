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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السلة يخسر أمام تونس ببطولة إفريقيا

صدى البلد

خسر المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة أمام نظيره التونسي بنتيجة 87 – 81، بثان لقاءات المنتخبين في المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا والتي تقام بالعاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتأثر أبناء النيل بغياب أنس أسامة والذي تعرض لإصابة في كتفه في المباراة الإفتتاحية.

وكان "الفراعنة" قد فازوا في الجولة الأولى على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 72 - 56.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب غينيا في الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 28 أغسطس.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرًة إلى ربع نهائي المسابقة، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الثاني والمنتخب صاحب المركز الثالث مواجهة مؤهلة للدور الربع النهائي.

حيث سيواجه ثاني المجموعة الأولى نظيره ثالث المجموعة الثانية، ويواجه ثالث المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، ونفس الأمر بالنسبة للمجوعتين الثالثة والرابعة أما اصحاب المراكز الأربعة في المجموعات فيودعوا البطولة بعد نهاية دور المجموعات مباشرًة.

وكان أحمد مرعي قد ضم 12 لاعبًا لقائمة “الفراعنة” بالبطولة القارية وهم “أنس أسامة – مصطفى المكاوي “كيجو“- عمر هشام – أحمد عادل “دولا” – أحمد خلف “بيبو” – يوسف شوشة – علي أحمد – إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي – يوسف شحاتة – عمر عزب”.

المنتخب الوطني كرة السلة بطولة افريقيا منتخب مصر أغسطس

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