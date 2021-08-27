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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمهور المسرح الروماني يستقبل محمد منير بحفاوة كبيرة .. صور

محمد منير
محمد منير

أحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا ضخما مساء الخميس، على المسرح الروماني بقرية مارينا 2 بالساحل الشمالي.

وبدأ محمد منير حفله بالساحل الشمالي بأغنية هيلا هيلا، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي حرص على تحية الكينج رغم ظهوره طوال الحفل متكئا على كرسي بسبب ظروفه الصحية. 

حفل محمد منير 

يحضر الكينج حاليا لمجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة، حيث أكد أنه يجهز بشكل مكثف مع فريق عمله لحفلة كبيرة تجمع كل محبيه من كل جمهوره في الفترة المقبلة، مؤكدا انه يتمني زوال جائحة كورونا من اجل عودة الحياة بعدما تغيرت رأسا علي عقب، ولكنه اكد انه سيقابل جمهوره خلال موسم الصيف وسيقدم خلال تلك الحفلات الأغاني التي يحبها جمهوره بالاضافة الي الاغاني التي طرحها من ألبومه الجديد "باب الجمال" والذي حقق نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لتصبح اغانيه تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية الباقى من أصحابي 

طرح الكينج محمد منير أحدث أغانيه بعنوان الباقى من أصحابى على موقع  "يوتيوب" ،والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

كان الكينج محمد منير، نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «اللي باقي من صحابي»، مؤكدًا طرحها قريبًا، وشوق جمهوره لها.

تمكن منير، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيته الجديدة “اللى باقى من صحابي”.

وحققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة مما جعلها تحتل المركز الـ 14 فى القائمة التى تضم 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة فى مصر.

وكان  الشاعر أحمد حسن راؤول  كشف من قبل ، عن  أحدث أغانيه والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير .

ونشر راؤول عبر صفحته على موقع التبادل الاجتماعي " فيس بوك " صورة للكينج منير وكتب عليها "بسم الله .. المفاجأة"، وتابع :" قريبا الكينج محمد منير .. أغنية " اللي باقي من صحابي ".

وانتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "اللى باقى من صحابى" منذ ايام قليلة، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.   

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